El presidente de México y Blinken dialogarán sobre muro fronterizo, migración y drogas

El presidente de México y Blinken dialogarán sobre muro fronterizo, migración y drogas

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, AMLO, indicó que abordará el tema de la posible construcción de un nuevo segmento del muro en la frontera... 05.10.2023

El Departamento de Seguridad de EEUU anunció la víspera que la administración de Biden considera construir varios kilómetros más de barreras a lo largo del Río Grande en el Texas (sur), en la zona limítrofe. Ese nuevo segmento del muro estadounidense se añadiría a los más de 1.100 kilómetros construidos en las últimas décadas, en los casi 3.200 kilómetros de frontera terrestre común. López Obrador reconoció que Biden "es hasta ahora el único presidente [de EEUU] que no ha construido un muro, no está todavía construido, es una propuesta". Los altos funcionarios se reunirán en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal, y la delegación de EEUU la completan el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland.Apoyo a Binden frente a republicanosLópez Obrador considera que la dirigencia del opositor Partido Republicano estadounidense, sobre todo legisladores, asumen "una actitud de mucha intolerancia", al impulsar la histórica destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes.Calificó a los legisladores de la oposición en el Capitolio de Washington como "extremistas", porque "querían que se parara el Gobierno de EEUU, provocar una crisis".Declaró que los legisladores opositores "afectan al pueblo estadounidense y posiblemente a nosotros y a otros pueblos. Nada más por su sectarismo, por su fanatismo, y además por sus ambiciones politiqueras".En ese tema, el líder mexicano expresó su apoyo a su homólogo estadounidense.Finalmente, López Obrador sostuvo que la construcción del muro no resuelve el problema y reafirmó su enfoque de atender las causas de la migración.El mandatario considera que el remedio ante el éxodo masivo procedentes de varios países hacia EEUU debe buscarse sin el uso de la fuerza ni medidas coercitivas.Acerca del tema del narcotráfico, afirmó que México no padece un excesivo consumo de drogas, como otros países, como EEUU donde el consumo de fentanilo produce más de 110.000 muertes al año por sobredosis.Blinken aseveró que "las amenazas que enfrentan nuestras comunidades no pueden ser abordadas por un solo país. Nuestros desafíos compartidos requieren soluciones compartidas".El diálogo bilateral fue establecido en 2021, bajo el título de Entendimiento Bicentenario, al cumplirse 200 años de relaciones bilaterales, para diseñar un enfoque "integral, innovador y de largo plazo" en temas de seguridad.

