https://sputniknews.lat/20231006/amlo-sobre-construccion-del-muro-fronterizo-entre-mexico-y-eeuu-es-pura-faramalla-1144479447.html

AMLO sobre construcción del muro fronterizo entre México y EEUU: "Es pura faramalla"

AMLO sobre construcción del muro fronterizo entre México y EEUU: "Es pura faramalla"

El reforzamiento del muro fronterizo de EEUU con México, una promesa incumplida de la Administración del mandatario estadounidense, Joe Biden, es pura... 06.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-06T16:05+0000

2023-10-06T16:05+0000

2023-10-06T16:05+0000

américa latina

el muro fronterizo entre eeuu y méxico

andrés manuel lópez obrador

gobierno de estados unidos

méxico

migración

donald trump

eeuu

joe biden

partido republicano (eeuu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/03/1141190239_0:54:1161:708_1920x0_80_0_0_8054924af6dc1becb10c78a8f26661b1.jpg

En conferencia de prensa desde Quintana Roo, en el sureste mexicano, López Obrador abordó el tema recordando algunas de las charlas que tuvo con el exjefe de Estado de EEUU Donald Trump (2017-2021) sobre esta valla.Además, el presidente de México dio a conocer que la medida de Washington, que suspendió la aplicación de 26 leyes federales con el objetivo de ampliar el muro fronterizo en la zona de Texas, fue discutida en el Diálogo de Alto Nivel entre México y Estados Unidos, que se llevó a cabo el pasado 5 de octubre en la Ciudad de México.Destacó que tanto él como el resto de su gabinete hicieron énfasis en que la construcción de más de 30 kilómetros de valla, no es la solución para frenar el alto flujo migratorio que se vive en la actualidad."Ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura y hemos estado avanzando porque el presidente Biden, hasta el momento, es el único [mandatario] de EEUU que no ha construido muros (...). [Estimo] que no se van a construir los 236 kilómetros y ellos [la Administración estadounidense] no quieren hacerlo. Solo quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la [creación] de muros", agregó.El mandatario mexicano reiteró que este anuncio es una medida publicitaria, donde los políticos estadounidenses, sin importar el partido al que pertenezcan, buscan obtener votos con el tema migratorio. No obstante, en la actualidad, cada vez es menos efectivo el discurso contra quienes buscan nuevas oportunidades de vida en territorio estadounidense."La publicidad donde agarran a México de piñata no les está funcionando", afirmó López Obrador.El 4 de octubre pasado, el Departamento de Seguridad Interior estadounidense derogó 26 leyes federales en el sur de Texas, estado fronterizo con México. Con ello, Washington puede construir cerca de 32 kilómetros de muro en la zona para frenar la migración irregular que, en las últimas fechas, aumentó considerablemente.Según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés), entre octubre de 2022 y agosto de este año, se han detenido en ese sitio a más de 245.000 personas.Ese mismo día, López Obrador comentó que los republicanos aprovechan el incremento de flujo migratorio para incluirlo en sus promesas de campaña rumbo a las elecciones generales de Estados Unidos, que se celebrarán en 2024."Los del Partido Republicano, no todos, pero sí un sector, están en una actitud de mucha intolerancia, insensatos, pocos responsables. Fueron capaces de destituir al presidente de la Cámara de Representantes [Kevin McCarthy] de su propio partido, porque lo sintieron conciliador y quieren confrontación", acotó.López Obrador calificó a ese sector de legisladores como "extremista" y señaló que "no ayudan a su país", ya que, en su opinión, buscaban el cierre del Gobierno de Estados Unidos, lo que afectaría no solo a la población de la nación norteamericana, sino también a México y otros países.

https://sputniknews.lat/20231006/biden-incumple-su-promesa-de-construir-el-muro-fronterizo-con-mexico-solo-busca-reelegirse-1144451979.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

el muro fronterizo entre eeuu y méxico, andrés manuel lópez obrador, gobierno de estados unidos, méxico, migración, donald trump, eeuu, joe biden, partido republicano (eeuu)