https://sputniknews.lat/20231006/biden-incumple-su-promesa-de-construir-el-muro-fronterizo-con-mexico-solo-busca-reelegirse-1144451979.html

Biden incumple su promesa de construir el muro fronterizo con México: ¿solo busca reelegirse?

La Administración Biden suspendió la aplicación de 26 leyes federales para ampliar el muro fronterizo entre México y EEUU, específicamente en Texas. Washington... 06.10.2023, Sputnik Mundo

La nueva barrera —que tendrá una extensión de 32 kilómetros— será construida en el condado de Starr y, supuestamente, ayudará a contener los flujos migratorios provenientes de México, Centroamérica y América del Sur. Sin embargo, el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional contrasta con las promesas realizadas por el presidente Biden durante su campaña presidencial del 2020, cuando afirmó que detendría la construcción y ampliación del muro fronterizo impulsado por su antecesor Donald Trump. Pero no solo eso. En 2021, cuando ya era jefe de Estado, indicó que haría una "cuidadosa revisión de todos los recursos asignados o redirigidos para construir un muro fronterizo en el sur", con el objetivo de que el dinero de los contribuyentes no fuera gastado en políticas trumpistas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, insistió durante su visita a México de este 5 de octubre que no ha habido ningún cambio de política en la Administración Biden con respecto al muro, y recordó que los fondos para la construcción de la barrera fueron aprobados en 2019, antes de que el mandatario demócrata llegara al poder. Sin embargo, ni todo el peso de la Casa Blanca ha podido con las presiones republicanas —principalmente en Texas— de seguir erigiendo vallas para frenar los cruces ilegales de migrantes. "Nosotros no vamos a violar la ley", dijo Blinken para argumentar la luz verde del Gobierno estadounidense a la ampliación del muro. "Tienen que utilizar el dinero para lo que fue asignado. Yo no puedo impedirlo", justificó Biden en rueda de prensa. En México, el presidente López Obrador calificó de "retroceso" la decisión de Washington y, desde el lado del país latinoamericano, se incrementan las voces críticas contra la construcción del muro. Sputnik conversó con analistas para entender el trasfondo de este asunto que podría beneficiar políticamente a Biden. ¿Biden busca reelegirse?Aunque en su campaña electoral de 2020 Biden se comprometió a llevar a cabo una reforma para regularizar a los migrantes que se encontraban en territorio estadounidense —promesa que le aportó un alto porcentaje de votos—, en la actualidad los intereses del demócrata de 80 años se sitúan en los comicios que se avecinan en 2024, observa en entrevista el académico mexicano de la Universidad La Salle y experto en relaciones internacionales, Alejandro Martínez Serrano. "Más que por el radicalismo del discurso de Trump (...), la búsqueda ahora es del electorado duro, que no tiene la intención de fomentar la migración más hacia los Estados Unidos", agrega. Martínez Serrano explica que la dupla Biden-Harris ha sido incapaz de reflejar una iniciativa propia y de generar políticas públicas que sean atractivas para los votantes, mientras que —a excepción del apoyo enviado a Kiev— la Administración Biden no está respondiendo a las grandes problemáticas de la sociedad estadounidense, como la adicción masiva a los opioides, el tráfico de fentanilo, la migración irregular y el alto costo de vida. El experto también señala que, en estos momentos, la situación al interior del Congreso estadounidense no favorece al Partido Demócrata.Como botón de muestra de que el Gobierno de Biden prioriza el respaldo a Ucrania sobre los problemas migratorios, solo hace falta mirar los datos presupuestarios. En agosto pasado, el presidente estadounidense solicitó a los legisladores de su país una cantidad adicional de ayuda militar para Kiev por valor de 13.100 millones de dólares. En cambio, solo pidió 2.650 millones —casi la quinta parte— para atender la crisis migratoria. Por todo lo anterior, Martínez Serrano considera que Joe Biden, cuya aprobación es de menos del 40% según los últimos sondeos, necesita generar propuestas que le permitan tener presencia ante la opinión pública si es que quiere reelegirse en las elecciones presidenciales de 2024. En esto coincide la profesora e investigadora en derecho internacional del Tecnológico de Monterrey, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, quien en diálogo con Sputnik menciona que la decisión de ampliar el muro fronterizo es una decisión política, puesto que Biden está tratando de incidir en los votantes republicanos y en los indecisos.Para la experta, además, no es casualidad que la medida se llevara a cabo en el condado de Starr, Texas, gobernado por el republicano Greg Abbott, quien ha sido particularmente agresivo respecto al tema migratorio.Al mismo tiempo, la internacionalista asegura que la decisión se puede convertir en un arma de doble filo, ya que los republicanos podrían comenzar a construir bardas y muros en los estados donde gobiernan, lo que generaría un alto costo político para el Partido Demócrata."Se les va a caer la estrategia"Finalmente, ambos expertos consideraron que la decisión del presidente Biden será un impedimento para alcanzar cualquier tipo de acuerdo en el marco del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad México-Estados Unidos.Martínez Serrano estima que la postura mexicana necesita ser mucho más pragmática para obtener mejores resultados y evitar entrar en un nivel de confrontación que no beneficiaría a ninguna de las partes."También tomemos en consideración que, para algunos precandidatos del Partido Republicano, México es el principal causante de los males que vive la sociedad estadounidense. El mismo Donald Trump ha utilizado ese discurso antimexicano y, obviamente, esa postura (...) no le beneficia nada al Gobierno mexicano, por lo tanto, los demócratas también tendrían que flexibilizar sus posturas para que el Gobierno mexicano tuviera esa forma de poder interpretar que la mejor opción para el próximo proceso electoral, sea el Partido Demócrata y no el Republicano", puntualiza el académico.

