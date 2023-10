https://sputniknews.lat/20231005/mexico-a-eeuu-o-formamos-comunidad-o-permitimos-que-prolifere-la-retorica-hostil-1144446898.html

México a EEUU: O formamos comunidad o "permitimos que prolifere la retórica hostil"

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, aseguró que hay dos opciones para establecer la relación bilateral con Estados Unidos (el... 05.10.2023, Sputnik Mundo

Las palabras de la canciller mexicana se dieron durante el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos, donde se abordan distintos temas de interés mutuo, como la crisis migratoria y el combate al tráfico de fentanilo. Esta postura del Gobierno mexicano se da prácticamente al mismo tiempo del anuncio de la Administración Biden sobre la extensión del muro fronterizo entre Texas y México, algo que el presidente estadounidense había prometido que no haría incluso desde su campaña electoral. Washington considera necesario suspender la aplicación de 26 leyes federales para construir barreras fronterizas adicionales entre el estado de Texas y México, informó este 5 de octubre el Departamento de Seguridad Nacional de la nación norteamericana. "Actualmente existe una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y caminos en las cercanías de la frontera de Estados Unidos para evitar entradas ilegales", se lee en un aviso publicado por esa dependencia. Bárcena señaló que la apuesta de México es ser socios y generar un espacio binacional potente e inclusivo, social y ambientalmente, pues solo así, dijo, se lograría una “resistencia efectiva” que ayudará a evitar pérdidas humanas y más inseguridad."Seguir colaborando de manera estrecha como la única ruta para garantizar la seguridad en nuestros ciudadanos. Las redes criminales trascienden fronteras nacionales y los mercados ilícitos de estupefacientes, personas y armas, traen consigo tragedias y pérdidas humanas en ambas naciones", añadió.Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la autorización para la construcción del muro es "un retroceso" para el combate a la migración ilegal, ya que, según él, no ayuda a atender las causas reales del problema y, por ende, no resuelve el mismo.Asimismo, comentó que reforzar el muro afectaría no solo a la población norteamericana, sino también a México y a otros países.Este 5 de octubre continúa el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad para intercambiar información y contrastar ideas entre ambos Gobiernos, dijo Bárcena.

