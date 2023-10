https://sputniknews.lat/20231006/los-ucranianos-se-tragaron-las-mentiras-de-washington-1144457859.html

"Los ucranianos se tragaron las mentiras de Washington"

"Los ucranianos se tragaron las mentiras de Washington"

Los ucranianos se creyeron las mentiras del Gobierno estadounidense de que tendrían el apoyo de Washington "durante el tiempo que haga falta", pero ahora se... 06.10.2023

El especialista afirma que Ucrania no ha conseguido mejorar su rendimiento en el campo de batalla y decenas de miles de ucranianos muertos y heridos están induciendo, al parecer, a miles de soldados de ese país a rendirse, exhaustos de un conflicto que comenzó desde febrero de 2022. De acuerdo con el exasesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos, una vez que las fuerzas rusas establecieron una defensa a profundidad en el este de Ucrania, la precisa y devastadora potencia de fuego de los rusos "empezó a aplastar como moscas a las fuerzas terrestres y aéreas ucranianas que las atacaban"."Sin ninguna evaluación seria del verdadero potencial militar de Rusia, especialmente cuando se compromete a actuar a las puertas de Moscú en Europa del Este, los dirigentes globalistas-neoconservadores de Washington aseguraron a Zelenski que él y su gobierno contarían con el respaldo financiero y militar de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN durante el tiempo que haga falta", apunta Douglas Macgregor. Según el columnista, las afirmaciones sobre los éxitos ucranianos en el campo de batalla, desde el popular Fantasma de Kiev hasta la supuesta recuperación de Bajmut, resultaron ser "flatulencias con esteroides".Para Macgregor, ahora es evidente para cada vez más europeos que el presidente ruso Vladímir Putin no estaba ni está interesado en hacer de Ucrania una parte de Rusia. "El objetivo estratégico de Moscú era y sigue siendo impedir que Ucrania se convierta en una plataforma para la proyección del poder militar estadounidense y de los aliados de la OTAN contra Rusia, no conquistar Europa del Este"."En su prisa por beneficiarse de la guerra por poderes de Washington en Ucrania, los políticos, jefes corporativos, gestores de fondos de cobertura y magnates de los medios de comunicación de Occidente cometieron un grave error. Apostaron por el unipartidismo de Washington, por la agenda woke de la izquierda radical y por la guerra de poder permanente de los globalistas contra Rusia. Fue un grave error de cálculo", señala Macgregor.De acuerdo con el especialista, Washington y sus aliados otanistas se enfrentan a una disyuntiva: reconocer el legítimo interés de seguridad nacional de Moscú en Ucrania y poner fin al "baño de sangre" o arriesgarse a arrastrar a Europa a un devastador conflicto.

