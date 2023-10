¿Naturaleza o construcción irregular?: socavones ponen en vilo a un exclusivo balneario de Chile

https://sputniknews.lat/20231006/naturaleza-o-construccion-irregular-socavones-ponen-en-vilo-a-un-exclusivo-balneario-de-chile-1144454183.html

En agosto y septiembre últimos, dos enormes socavones se produjeron en un exclusivo conjunto de departamentos en Viña del Mar, en Chile. Los condominios están... 06.10.2023, Sputnik Mundo

El 23 de agosto pasado, después de las intensas precipitaciones que azotaron la zona central de Chile, se produjo un socavón en un exclusivo complejo de edificios ubicados en el sector de Reñaca Norte de la ciudad de Viña del Mar, a 97 kilómetros de Santiago.El hundimiento se produjo en el edificio Kandinsky. Pero esto no terminó ahí. El 11 de septiembre, y tras nuevas lluvias, un segundo socavón se abrió frente al edificio Miramar, contiguo al anterior. Dichas estructuras fueron construidas sobre dunas de la costa viñamarina.Tras los socavones, las autoridades ordenaron la evacuación de ambos edificios, mientras que en la discusión pública se instaló nuevamente la polémica en torno a la viabilidad de estos proyectos construidos en el campo dunar.Para Patricio Herman, presidente Fundación Defendamos la Ciudad y consultor en materias de vivienda, urbanismo, obras públicas, transporte y medio ambiente, el Estado es el principal responsable de los socavones que se produjeron en Viña del Mar.El académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) Álvaro Peña señaló en charla con este medio que se está ante la presencia de un "desastre".Peña, también máster en Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones y doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, explicó que el socavón se originó producto del rompimiento de un colector de aguas lluvias."Son problemas con aspectos adyacentes a la obra que la termina afectando. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) hizo unos diseños, hizo una construcción de un colector que sirvió en su momento para recoger las aguas lluvias hace 20 años atrás. Se encontraba trabajando en estudios para ampliar su capacidad porque la demanda de agua había aumentado", profundizó Peña.De acuerdo al ingeniero, estas "tormentas perfectas" tienen varios componentes: "Te pillan un nivel de transición de los estudios para hacer nuevas obras. Por otro lado, el tipo de suelo es particular, es erosionable y además generó de forma rápida unos socavones que a la vista parece que tuviesen un riesgo grande hacia los edificios".Sin embargo, Peña señaló que no hay total certeza de que dichas construcciones "estén en un riesgo de inestabilidades a corto plazo".¿Es posible construir sobre dunas? ¿Las edificaciones cumplieron con la normativa vigente?Peña explicó que "es factible construir en dunas o construir en arena". Destacó que la normativa chilena se ha actualizado en términos de estudios de mecánica de suelos, diseño estructural y que al interior de la industria hay "procedimientos constructivos bastante rigurosos".No obstante, el ingeniero puntualizó que este tipo de suelos tienen mayor susceptibilidad a la erosión y la socavación que terrenos con gravas o arcillas.El director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Patricio Aguilera, dio a conocer la existencia de informes técnicos que datan de 2005 y 2012, en los que se desaconseja la construcción en el campo dunar del sector Reñaca Norte.Los informes fueron elaborados a solicitud de la Municipalidad de Concón, en los que se detalla que la construcción en el sector Reñaca Norte no es recomendable. "Pueden ver que en Concón no hay construcciones en esa zona: entendemos que el municipio sí consideró ese informe", señaló a medios locales el director del Sernageomin.Según consignó El Mercurio de Valparaíso, documentos solicitados al municipio de Viña del Mar —a través de la Ley de Transparencia para el acceso a la información pública— detallan que el edificio Kandinsky fue recepcionado por el actual director de obras públicas de la Municipalidad de Viña del Mar, Julio Ventura, sin verificar si el proyecto tenía pertinencia ambiental, que es exigida por ley a todo plan inmobiliario.La recepción se efectuó el 10 de septiembre del 2013 y en ella se determinó que "las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluida sus modificaciones".Patricio Herman explicó a Sputnik que en las construcciones de estos edificios "se violó el instrumento normativo local" y señaló que la Ley General de Urbanismo y de Construcción establece en sus artículos que cuando los proyectos se ejecutan con permisos ilegales tienen que ser demolidos. Para ello, entrega atribuciones a los alcaldes y a las secretarías regionales (seremis) de Vivienda y Urbanismo de cada una de las 16 regiones que hay en Chile."Estos funcionarios públicos nunca aplican la ley por temor a las presiones que ejerce este poder económico", acusó Herman.El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad Herman comentó que ingresaron una denuncia en la Contraloría General de la República para que inicie un sumario administrativo en contra de los funcionarios municipales que de la Dirección de Obras de Viña del Mar, y si corresponde, que traslade los antecedentes al Ministerio Público para que un fiscal investigue "cuáles fueron las razones que tuvieron estos funcionarios públicos para otorgar permisos ilegales".

