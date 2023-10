https://sputniknews.lat/20231008/a-occidente-no-le-importa-ucrania-esta-cegado-por-la-ideologia-de-odio-contra-rusia-1144517219.html

A Occidente no le importa Ucrania: "está cegado por la ideología de odio contra Rusia"

A Occidente no le importa Ucrania: "está cegado por la ideología de odio contra Rusia"

Esto lo dijo el profesor y economista estadounidense Jeffrey Sachs, durante su intervención en el programa 'Judging freedom', del exjuez y analista político... 08.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-08T03:36+0000

2023-10-08T03:36+0000

2023-10-08T03:38+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

otan

vladímir putin

occidente

eeuu

jeffrey sachs

new york times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/14/1136011721_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9d23dd9b422e5b3d0a4701b4d940d133.jpg

Consultado sobre por qué los globalistas europeos y los neoconservadores estadounidenses, es decir, aquellos que han financiado la escalada bélica de Kiev, no se inmutan ante el desastre económico y humanitario que está resultando para Ucrania elegir el conflicto en lugar de negociar una paz con Rusia, Sachs respondió que porque "están cegados por la ideología, están cegados por el odio a Rusia".El destacado economista dijo que los países occidentales que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "están ansiosos por luchar contra Rusia y tener a alguien que luche y muera por ellos. Exigen otra movilización masiva de los jóvenes ucranianos que quedan y que se los envíe al campo de batalla, sin siquiera tener un entrenamiento apropiado"El economista dijo que su intención para condenar el accionar de Occidente es que no quiere ver a Ucrania destruida por los neoconservadores estadounidenses, ya que al seguir los dictados de la OTAN solo se consigue la destrucción del país de Europa oriental y la muerte de cientos de miles de sus ciudadanos."Esto no se trata de estar del lado de (el presidente ruso Vladímir) Putin ni de nadie, sino de proteger a los ucranianos de fanáticos estadounidenses", concluyó.

https://sputniknews.lat/20231006/ucrania-desmantela-a-eeuu-y-europa-y-en-la-casa-blanca-inquieta-la-corrupcion-que-hay-en-kiev-1144485018.html

ucrania

occidente

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, otan, vladímir putin, occidente, eeuu, jeffrey sachs, new york times