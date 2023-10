https://sputniknews.lat/20231008/no-hay-dinero-y-no-lo-habra-ucrania-no-deberia-esperar-mas-financiacion-de-eeuu-1144524780.html

"No hay dinero y no lo habrá": Ucrania no debería esperar más financiación de EEUU

"No hay dinero y no lo habrá": Ucrania no debería esperar más financiación de EEUU

Los ucranianos deben darse cuenta de que la ayuda estadounidense se acabará más pronto de lo que esperan, opina el exasesor del expresidente ucraniano Leonid... 08.10.2023, Sputnik Mundo

"Ya declararon claramente [en EEUU] que el dinero para armas y apoyo presupuestario, como ellos dicen, será suficiente para un máximo de dos meses. (...) Digamos, [acabará en] octubre-noviembre. Es decir, no hay dinero para diciembre y más allá. Este axioma deberían aprenderlo estos payasos [en el Gobierno de Ucrania] y debería aprenderlo el pueblo. No hay dinero y no lo habrá", aseveró Soskin.En este sentido, agregó que sin el apoyo de Washington, Kiev no podrá resistir.El 30 de septiembre, el Senado de EEUU aprobó una ley de presupuesto para los próximos 45 días para evitar el cierre del Gobierno. Pero el documento consensuado excluía fondos para Kiev, por lo que la Administración Biden debe buscar nuevas vías legislativas que le permitan conseguir el financiamiento de la escalada bélica del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.Además, con el primer caso de dimisión del presidente de la Cámara de Representantes en la historia del país norteamericano, el proceso de aprobación de nuevos paquetes de ayuda financiera para Ucrania parece ser ralentizado y esto subraya un nivel bastante alto de contradicciones entre los funcionarios estadounidenses sobre esta aguda cuestión.Cabe destacar que varios líderes de la Unión Europea (UE) también subrayaron que el bloque no podría reemplazar la ayuda de EEUU a Ucrania.

ucrania

eeuu

