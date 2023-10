https://sputniknews.lat/20231009/netanyahu-esta-dispuesto-a-instaurar-un-gobierno-de-emergencia-sin-condiciones-previas-1144569810.html

Netanyahu está dispuesto a instaurar un Gobierno de emergencia sin condiciones previas

Netanyahu está dispuesto a instaurar un Gobierno de emergencia sin condiciones previas

TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó este 9 de octubre a la oposición política a instaurar un Gobierno de emergencia...

El jefe de Gobierno israelí destacó que el mismo régimen fue impuesto por el ex primer ministro de Israel Menajem Beguin (1977-1983) durante la Guerra de los Seis Días (1967).Este 7 de octubre, por la mañana, Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes, mientras que decenas de palestinos armados se infiltraron en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que Netanyahu declaró que el país "está en guerra".En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pusieron en marcha la operación 'Espadas de Hierro' y en las primeras cuatro oleadas de ataques aéreos, lanzaron unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza. Según los últimos datos disponibles, la escalada de violencia ha causado unos 900 muertos y más de 2.400 heridos en Israel, a los que se suman unos 680 muertos y más de 3.720 heridos en Gaza, además de que más de 100 personas, tanto militares como civiles, fueron secuestradas durante el ataque y siguen cautivas en el enclave palestino. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó la atención sobre la necesidad de "no solo detener urgentemente los combates", sino también "prestar atención especial a las causas por las cuales el problema palestino no logra encontrar su solución durante muchas décadas". El canciller ruso recordó que hay decisiones claras del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para resolver el conflicto palestino-israelí como los acuerdos entre ambas partes, así como la Iniciativa de Paz Árabe.La historia del conflictoEl 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de establecer dos Estados —judío y árabe— en Cisjordania, manteniendo a Jerusalén en estatus de zona internacional. El 4 de mayo de 1948 se proclamó la independencia de Israel. Inmediatamente después, los países árabes vecinos —Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Irak— iniciaron una guerra contra el recién formado Estado. Durante la Guerra de los Seis Días, de 1967, Israel ocupó la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este. La población judía comenzó la urbanización de tierras palestinas, lo que provocó su desplazamiento masivo. Tras la primera Intifada (levantamiento palestino contra la autoridad israelí en los territorios ocupados), se firmó la Declaración de Principios para el Autogobierno Provisional de Palestina, con un periodo transitorio de cinco años. Debía comenzar con el redespliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y Jericó (Cisjordania) y terminar con la determinación del estatuto definitivo de los territorios palestinos. En 1996 se celebraron las primeras elecciones en Palestina y Yasir Arafat fue elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). En 2002, tras la segunda Intifada, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU propusieron un plan de paz denominado "Hoja de ruta". Preveía la reanudación de las negociaciones, la resolución del conflicto y la creación de un Estado palestino independiente.En 2005, Israel se retiró unilateralmente por completo de la Franja de Gaza, sin ningún acuerdo político. El 25 de enero de 2006 se celebraron las segundas elecciones. Hamás ganó con una mayoría de 80 escaños, Al Fatah obtuvo 43, en el Consejo Legislativo Palestino. En junio de 2007 estalló un conflicto militar en la Franja de Gaza entre las dos organizaciones: Al Fatah (que ya no gobernaba, como consecuencia de las elecciones de 2006) y Hamás. Esta segunda fuerza se hizo con el control total de la Franja de Gaza tras expulsar a la mayoría de los activistas de Al Fatah. Las cosas volvieron a escalar bruscamente cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en 2018 que reconocía a Jerusalén como capital de Israel y trasladaba allí su embajada. El 29 de noviembre de 2012, Palestina obtuvo el estatus de Estado observador en la ONU, lo que muchos consideran un reconocimiento de facto de la estatalidad palestina desde la comunidad internacional. Debido a los ataques con cohetes desde la Franja de Gaza, Israel ha llevado a cabo desde 2008 operaciones contra la infraestructura de Hamás. La última ocurrió en mayo de este 2023. Rusia pide a Israel y Palestina que cesen el fuego y vuelvan a la mesa de negociaciones.

