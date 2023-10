https://sputniknews.lat/20231009/zajarova-los-mercados-negros-se-llenan-de-armas-entregadas-a-kiev-pese-a-las-advertencias-de-rusia-1144557195.html

Zajárova: los mercados negros se llenan de armas entregadas a Kiev, pese a las advertencias de Rusia

Rusia ha advertido repetidamente de las consecuencias de suministros de armas a Ucrania para la seguridad mundial. Sin embargo, aunque estos equipos ya podrían... 09.10.2023, Sputnik Mundo

La portavoz de la Cancillería rusa profundizó una vez más en la causa principal de ese asunto peligroso para la seguridad mundial, apuntando a la "corrupción en Ucrania", así como al "vínculo corrupto entre Washington y Kiev". "Hablé, advertí y pedí a los medios de comunicación mundiales que prestaran atención", indicó Zajárova. Sin embargo, los medios occidentales como Bloomberg, The New York Times, The Wall Street Journal, Politico, The Associated Press, BBC y muchos otros han ignorado los datos prestados por la parte rusa y nunca han realizado investigaciones basadas en ellos, planteó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso.Zajárova publicó en sus redas sociales pruebas de que Rusia se ha dirigido a la comunidad mundial "repetida y abiertamente".Durante la escalada del conflicto entre Israel y Gaza, militantes de Hamás han sido vistos armados con armas de diferentes fabricaciones, lo que ha planteado la cuestión de la procedencia de ese armamento. El asesor del jefe de la república popular de Donetsk, Yan Gaguín, afirmó a Sputnik que las armas de la OTAN enviadas a Kiev pueden haber sido revendidas en Ucrania a terroristas de todo el mundo y estar siendo utilizadas ahora contra soldados israelíes.

