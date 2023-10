https://sputniknews.lat/20231010/putin-y-erdogan-abordan-la-escalada-de-la-crisis-entre-israel-y-palestina-1144607422.html

Putin y Erdogan abordan la escalada de la crisis entre Israel y Palestina

ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, analizó en una conversación telefónica con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, la escalada... 10.10.2023, Sputnik Mundo

"Durante la reunión, los dos líderes examinaron el curso alarmante del conflicto entre Israel y Palestina y las medidas para evitar el aumento de las tensiones", informó la oficina. En particular, Erdogan y Putin evaluaron las iniciativas necesarias para satisfacer las necesidades humanitarias en la región. El líder turco expresó preocupación por el bombardeo de asentamientos civiles e indicó que Ankara "no acepta esas acciones". Además, señaló que Turquía "seguirá haciendo todo lo posible para llevar la calma a la región". El servicio de prensa del Kremlin añadió, a su vez, que Putin y Erdogan destacaron "la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades por ambas partes y de la reanudación de las negociaciones". En particular, los presidentes subrayaron que una resolución del conflicto duradera solo es posible si se basa en la fórmula de dos Estados, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que prevé la creación de un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967 con la capital en Jerusalén Este. Además, los dos presidentes examinaron varias cuestiones de la cooperación ruso-turca en diferentes ámbitos y acordaron continuar los contactos. El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra". En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) pusieron en marcha la operación Espadas de Hierro y en las primeras cuatro oleadas de ataques aéreos, lanzaron unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza. Según los últimos datos disponibles, la escalada de violencia ha causado unos 1.000 muertos y más de 3.400 heridos en Israel, y unos 830 muertos y 4.250 heridos en Gaza, así como más de 100 personas, tanto militares como civiles, fueron secuestradas durante el ataque y están cautivas en el enclave palestino. Además, la nueva espiral del conflicto palestino-israelí ha desplazado a unos 200.000 de los 2,2 millones de residentes de la Franja de Gaza, según el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Farhan Haq.

