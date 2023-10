https://sputniknews.lat/20231011/mexicanos-en-israel-parte-segundo-avion-de-tel-aviv-para-regresarlos-a-casa--1144628774.html

Mexicanos en Israel: parte segundo avión de Tel Aviv para regresarlos a casa

El segundo avión enviado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ayudar a los mexicanos que se encontraban en Israel, partió de Tel Aviv... 11.10.2023, Sputnik Mundo

A través de redes sociales, la dependencia explicó que la repatriación de los mexicanos se realizó sin contratiempos. No obstante, dada la lejanía geográfica entre Israel y México, el vuelo FAM3527 ha realizado varias escalas técnicas, la primera de ellas en Antalya, Turquía, y la siguiente en Shannon, Irlanda. La última de ellas será en Gander, Canadá."Pronto, nuestras y nuestros connacionales estarán en casa", expuso la Cancillería mexicana en X, antes Twitter.Horas antes, el primer avión arribó al territorio israelí que, por quinto día consecutivo, mantiene una escalada de tensiones con Palestina, esto tras el lanzamiento de cohetes por parte del grupo Hamás."Me alegra informar que el primer vuelo humanitario que trae de regreso a casa a 135 connacionales despegó de Israel. Nuestro compromiso de proteger a nuestra comunidad. Mi reconocimiento a los equipos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Seguimos trabajando con opciones de salida", escribió la canciller Alicia Bárcena.De acuerdo con cifras publicadas por la Cancillería mexicana, actualmente "se tienen registradas en Israel aproximadamente 5.000 personas mexicanas residentes; dos en la Franja de Gaza y 35 en Cisjordania".El caso de mexicanos que no pueden regresar a su país que más ha generado preocupación es el de Ilana Gritzewsky Camnhi, una joven que se encuentra desaparecida desde el pasado fin de semana tras el ataque de Hamás a territorio Israelí y se sospecha que podría estar secuestrada por esta agrupación.Lo que hasta este momento se sabe de ese caso es que la joven originaria del estado mexicano de Quintana Roo radica cerca de la frontera con Gaza, y que, según su hermano, se encuentra secuestrada.En sus redes sociales, Jaim Gritzewsky, quien se identifica como hermano de Ilana, indicó que la joven se encuentra raptada y que la familia desconoce su ubicación actual.Jaim también relató que el novio de su hermana, Matán, y su perrito Nuni, estaban con ella al momento en que se perdió contacto, por lo que también están en calidad de desaparecidos.Orión Hernández Rodeux es otro de los mexicanos a los que no se ha podido localizar. Él se encontraba en el festival musical que se celebraba en el kibutz de Nir Oz, que fue atacado por milicianos de Hamás el pasado 7 de octubre.Las autoridades del país latinoamericano aseguran que se mantienen en contacto con las partes involucradas para ayudar a todos los mexicanos que se encuentran en peligro, desaparecidos o que deseen volver.

