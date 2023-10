https://sputniknews.lat/20231012/candidata-libertaria-argentina-creo-mas-en-derogar-que-en-generar-leyes-nuevas-1144686293.html

Candidata libertaria argentina: "Creo más en derogar que en generar leyes nuevas"

Candidata libertaria argentina: "Creo más en derogar que en generar leyes nuevas"

El candidato libertario Javier Milei denunció que lo quieren proscribir a raíz de la denuncia penal del presidente Alberto Fernández en su contra por agitar... 12.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-12T22:13+0000

2023-10-12T22:13+0000

2023-10-12T22:43+0000

cara o ceca

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

guatemala

protestas

javier milei

sergio massa

inflación

bernardo arévalo

movimiento semilla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0c/1144686398_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c550d5ff5305c74f62920bde199cd1f.png

Candidata libertaria argentina: “Creo más en derogar, que en generar leyes nuevas” Candidata libertaria argentina: “Creo más en derogar, que en generar leyes nuevas”

Javier Milei, el aspirante a la presidencia de Argentina por La Libertad Avanza, generó interés en jóvenes y los impulsó a candidatearse, reivindicando la poca o nula experiencia en política.Tal es caso de la postulante a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, de 42 años, quien hasta hace muy poco se dedicaba al sector informático y al cosplay –disfrazarse de personajes de ficción–.Es probable que ella ocupe una banca porque, si bien su partido, La Libertad Avanza, tiene ahora solo dos diputados en la Cámara baja, que son el propio Milei y su compañera de fórmula Victoria Villarruel, tomando los resultados de las elecciones primarias, pasaría a ocupar 41 bancas.“Lo más probable es que Milei gane en primera vuelta. Dados los papelones que hacen los otros candidatos, Javier no tiene competencia”, dijo Lemoine a Cara o Ceca.La candidata libertaria atacó al presidente Fernández por la denuncia que presentó contra Milei, quien dijo que el peso argentino "es un excremento", alentando la salida de pesos de los bancos lo cual aceleró una corrida cambiaria en los últimos días."Milei viene diciendo hace tiempo que el peso es 'excremento' porque lo imprimen los políticos, y me parece una ridiculez la denuncia", opinó.Comentó también qué impronta le dará al Congreso. "Creo más en derogar que en generar leyes nuevas. Hay que limpiar la Constitución. Necesitamos menos regulaciones, volver a la Constitución de Alberdi. Hay diputados que hacen regulaciones solo para mostrar que trabajan y le entorpecen la vida a la gente".En medio de la disputa electoral, la crisis económica se agrava. En septiembre, la inflación promedio fue del 12,7%, lo cual superó inclusive el alto nivel de agosto, que fue del 12,4%. Este es el segundo mes consecutivo con cifras de dos dígitos y hay que remontarse a febrero de 1991 para ver un número superior (25%)."Esperábamos que septiembre nos diera más oxígeno. Sin embargo, los aumentos son permanentes: los alimentos subieron un 14,3%, por ejemplo”, dijo Fernando Savore, presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires."La gente consume más los miércoles y jueves, porque hay descuentos, pero esto lo hace los primeros días del mes. Después, va viendo cómo logra llegar a fin de mes", agregó.Guatemala se moviliza en apoyo al presidente electoMiles de manifestantes piden la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras, por obstaculizar la llegada al poder del presidente electo, del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo.En Cara o Ceca, conversamos con el jefe de la bancada de Semilla en la Cámara de Diputados, el legislador Samuel Pérez. "Hay más de 100 puntos en el país con manifestaciones, que fueron convocadas por el movimiento indígena, debido al intento de golpe de la fiscal general"."Estamos en un período de transición muy largo. Nos tocó defendernos por todas las vías: presentamos todos los recursos posibles, pero no han sido ignorados. Estamos viviendo la caída de un régimen de corrupción e impunidad, pero aún hay instituciones capturadas", sentenció.

argentina

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, elecciones generales en argentina (2023), guatemala, protestas, javier milei, sergio massa, inflación, bernardo arévalo, movimiento semilla, maría consuelo porras, аудио