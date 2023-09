https://sputniknews.lat/20230929/-con-su-carisma-milei-rompio-la-brecha-entre-los-pobres-y-la-politica-1144252271.html

"Con su carisma, Milei rompió la brecha entre los pobres y la política"

"Con su carisma, Milei rompió la brecha entre los pobres y la política"

La campaña electoral argentina avanza hacia su decisión el 22 de octubre. Analizamos con la consultora Mayra Arena la figura de Javier Mileiby los demás candidatos. En otro orden, consultamos a Marco Enriquez-Ominami a del Grupo de Puebla, por su nueva reunión en México.

Continúa la campaña política hacia la presidencia y los tres candidatos principales, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei, buscan sumar votos para entrar en el probable balotaje. Este domingo 2 de octubre se realizará el primer debate, donde se verán las caras.Hablamos con Mayra Arena, consultora política de origen peronista, que cobró notoriedad a partir de una charla muy difundida llamada “¿Qué tienen los pobres en la cabeza?”, donde reflexiona acerca de los prejuicios sobre las clases populares, de donde ella proviene.“Milei carece de estructura o aparato, entonces hay que entender que su carisma ha roto la brecha que existe entre los más pobres y la política. Con la ayuda de los medios de comunicación y que hoy están arrepentidos porque creció más de lo que esperaban”, agregó.Polémica designación de jueza que debía jubilarseEl Senado argentino aprobó el pliego de la jueza de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, que le permitirá continuar en su cargo cinco años más, a pesar de haber cumplido los 75 años, lo que la obliga a jubilarse.Como la Cámara Alta no había aprobado la prórroga antes de la fecha límite y la Corte Suprema había decidido que cesara sus funciones, ahora se creó un conflicto entre poderes.“Los jueces tienen un límite temporal y el de la doctora Figueroa fue el 9 de agosto, día de su cumpleaños. A esa fecha, el Senado no había acordado una prórroga. Por más que ayer le extendieran la prórroga, ese vencimiento no se puede modificar”, agregó.Reunión del Grupo de PueblaEste viernes 29 comenzó una nueva reunión de El Grupo de Puebla, foro político del progresismo latinoamericano, que se extenderá hasta este domingo 1 de octubre en México.Se hicieron presentes los epxresidentes Evo Morales, de Bolivia, Rafael Correa, de Ecuador y Ernesto Samper, de Colombia, entre otros..“América latina necesita más integración y se la daremos, continuando con el camino que están llevando Luis Arce en Bolivia o Alberto Fernandez en Argentina. Queremos ser parte de la solución a los problemas que aquejan nuestro tiempo como el cambio climático y las injustas sanciones económicas unilaterales a países que no tienen donde protestar” dijo a Cara o Ceca Marco Enriquez-Ominami, organizador del Grupo de Puebla.“Si en Argentina hay balotaje, va haber un plebiscito sobre si la universidad debe ser paga como en Chile, o si debe continuar con su gratuidad. Las ideas de Javier Milei no son nuevas ni originales, pero no hay que desestimar a sus votantes: no son ignorantes, son personas frustradas con el sistema político”, agregó.

