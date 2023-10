https://sputniknews.lat/20231012/la-batalla-mediatica-palestino-israeli-amenazas-de-la-ue-a-la-red-x-bulos-y-tratamiento-racista-1144643625.html

La batalla mediática palestino-israelí: amenazas de la UE a la red X, bulos y tratamiento racista

12.10.2023

La desinformación es también un arma en disputa en el actual conflicto palestino-israelí. No se trata únicamente de los ciberataques que ambos bandos puedan emprender, sino de un aspecto tan banal como efectivo: la circulación por las redes sociales e Internet de imágenes y noticias de dudosa veracidad que ayudan a instigar las pasiones más bajas de los partidarios de cada bando.Una de las principales plataformas digitales de difusión de contenidos, X, es ahora destinataria de las quejas de la Unión Europea, cuyo comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha dirigido una carta al propietario de esta red, Elon Musk, para advertirle de que la Comisión Europea "alberga indicios" de que la plataforma está siendo usada para "diseminar contenido ilegal y desinformación en la UE". En su misiva, Breton recuerda al multimillonario de origen sudafricano la vigencia de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y le conmina a "retirar contenido relevante cuando esté justificado".El alto funcionario europeo advierte a Musk de la necesidad de tener "medidas de mitigación efectivas para afrontar los riesgos para la seguridad pública" que pueden emanar de la manipulación de imágenes y datos, algunas provenientes de otros conflictos ajenos al palestino-israelí e incluso de videojuegos. Breton termina su carta urgiendo al magnate a tomar medidas al cabo de 24 horas y le amenaza con una investigación y multas en caso contrario.La herramienta con la que el propietario de X puede luchar contra la desinformación se llama Comunidad de Notas, una función relativamente nueva (activa desde finales de 2022) y que permite a usuarios autorizados hacer anotaciones visibles en las publicaciones de otros. Es decir, se advierte con un comentario que tal o cual contenido puede ser falso o no del todo correcto, para lo que se añaden correcciones. Pero el contenido no se elimina.Musk hace gala de ser depositario de críticas por ser aliado de uno u otro bando, ora pro israelí, ora pro palestino, y bromea con ello. Pero él dice defender la validez de su plataforma en tanto que dota al ciudadano medio de la capacidad de ejercer el periodismo frente a la actividad de los medios de comunicación tradicionales. En su defensa, el dueño de X aduce que unas 500 notas se han añadido durante los últimos días para señalar informaciones dudosas en torno a la actual guerra entre árabes e israelíes.Desigual control informativoPero si la red X recibe estas advertencias de parte de los mandatarios de la UE, no sucede lo mismo con los medios de comunicación canónicos cuando publican contenidos de dudosa veracidad. Así, por ejemplo, numerosos medios de todo el mundo se han hecho eco de una información que daba cuenta del hallazgo en un kibutz de 40 niños y bebés israelíes decapitados.La información partió de una reportera, Nicole Zedeck, del canal de noticias israelí i24 (muy próximo a la familia Netanyahu tras favorecer esta su licencia de emisión, según una investigación del diario israelí Haaretz en 2019), durante una visita guiada por el kibutz de Kfar Aza, aledaño a la franja de Gaza y que, en efecto, había sido asaltado por milicianos de Hamás con resultados letales.Cuando se requirieron más detalles a la periodista, esta admitió no haber visto personalmente a ningún niño decapitado y se refirió a una fuente militar: un soldado. No obstante, la noticia saltó rápidamente a los medios occidentales. En España, por ejemplo, incluso varios políticos la replicaron en sus redes sociales, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o diversos cargos del Partido Popular.Preguntado por la agencia turca de noticias Anadolu, el Ejército israelí declaró que no podía confirmar que Hamás hubiera decapitado a niños. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Roni Kaplan, a instancia de diversos medios, tampoco pudo confirmar la noticia.Atrapados en un discurso belicistaAl respecto del tratamiento mediático del enfrentamiento entre palestinos e israelíes, casi homogéneo en la prensa que presume de pluralidad, la directora del diario español Público, Virginia Pérez Alonso, dio algunas claves de sus características.El "apoyo cerrado" a Israel por parte de Occidente es replicado en los medios de comunicación sin apenas contexto y "sin una perspectiva histórica de derechos humanos", escribe en un artículo editorial, donde explica que el enfoque con el que se aborda la actual guerra, es el mismo con el que se aborda la de Ucrania, de la cual su lógica emana. La apuesta belicista de muchos gobiernos occidentales lleva a la asunción de que "a la paz se llega con la guerra" y de que "nadie agrede, todos se defienden".En esta situación, piensa Pérez Alonso, "asistimos a un malabarismo intelectual y dialéctico en el que la paz y la guerra se vuelven equivalentes: Ucrania puede ganar aun cuando pierda, y Rusia puede perder aun cuando parezca ganar". Y de esta lógica, se intenta convencer a la opinión pública de que "a la paz se llega con la guerra". En el caso de Israel, con el aplastamiento de los palestinos. Y en el caso de la de Ucrania, "con el de los rusos".La desinformación, esa misma que la Comisión Europea dice combatir mediante la Ley de Servicios Digitales, "campa y ha campado a sus anchas", también en lo que respecta a la cobertura del enfrentamiento bélico en Ucrania, asegura.Una lógica racista y económicaEn su búsqueda de los motivos que llevan a la mayor parte de la profesión periodística occidental a presentar las noticias sobre los conflictos palestino-israelí y ruso-ucraniano de una forma sorprendentemente similar, la directora de Público subraya la necesidad de un simplismo en el consumo de noticias donde no caben tonos intermedios y donde se establece claramente quién es el malo y quién es el bueno.También añade que "es mucho más rentable". Pérez Alonso describe que la revolución propiciada por las nuevas tecnologías de información ha conllevado una reducción de los gastos. "Apenas quedan ya corresponsales y las redacciones se han vaciado de periodistas muy preparados", afirma.El modelo responde a la unipolaridad que todavía rige en el mundo y del que EEUU es el principal referente y poder en todos los niveles. EEUU marca la agenda mundial y "los medios así lo reflejan". Y es un modelo en el que la actualidad internacional no atrae lectores, asegura esta periodista, que ve como consecuencia la escasez de profesionales y recursos económicos a la hora de dar cobertura a conflictos como el de Ucrania o ahora el de Gaza.La occidentalización del enfoque y su racismo inherente, concluye, define el tratamiento mediático desigual de "los ciudadanos palestinos en comparación con los ucranianos". Esa desigualdad obra asimismo que no se analicen las "implicaciones éticas" de los envíos occidentales de armamentos a Ucrania. Existe una especie de "trasfondo racista e hipocresía" en el modo en que la mayoría de medios occidentales presenta a las víctimas de los conflictos, un tratamiento que califica en última instancia de "institucional".

Yarisley Urrutia

