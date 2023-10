https://sputniknews.lat/20231012/nada-de-malo-los-futbolistas-extranjeros-se-multiplican-en-las-selecciones-sudamericanas-1144648622.html

"Nada de malo": los futbolistas extranjeros se multiplican en las selecciones sudamericanas

"Nada de malo": los futbolistas extranjeros se multiplican en las selecciones sudamericanas

Una nueva fecha de Eliminatorias de Conmebol vuelve a poner sobre la mesa el debate de la pertinencia de convocar jugadores naturalizados para defender los... 12.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-12T03:50+0000

2023-10-12T03:50+0000

2023-10-12T03:50+0000

américa latina

⚽ deportes

perú

ecuador

fifa

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0b/1144647929_0:213:2883:1835_1920x0_80_0_0_c104bc6b0b45228702a4628ccba5f909.jpg

Junto con el retorno a la competencia por hacerse de un cupo para la próxima Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA 2026, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, ha vuelto a ponerse sobre el tapete la discusión sobre la pertinencia de convocar a jugadores no nacidos en los países cuyas selecciones pretenden defender.La novedad al respecto es la convocatoria del futbolista danés-peruano Oliver Sonne del Silkborg IF de la primera división de Dinamarca, para jugar por la selección de Perú ante Chile en Santiago y Argentina en Buenos Aires. Su parentesco con el país sudamericano proviene de su abuela materna.Similar caso es del jugador John Yeboah Zamora, nacido en Alemania, de padre ghanés y madre ecuatoriana, actualmente en el Raków Czestochowa de la Primera División polaca, quien cuenta con triple nacionalidad y defenderá a Ecuador ante las selecciones de Bolivia en La Paz y Colombia en Quito.Sin embargo, esta no es un práctica novedosa. La selección peruana conoce la experiencia de citar a jugadores naturalizados, como es el caso del italo-peruano Gianluca Lapadula (Cagliari), de madre peruana.Otras selecciones sudamericanas como Chile han incurrido en la naturalización de hijos o nietos de nacionales, como el anglochileno Ben Brereton (Villarreal), los chileno-argentinos Gabriel Arias (Racing Club) y Matías Catalán (Talleres de Córdoba) o de Nayel Mehssatou Sepúlveda ( KV Kortrijk de la Primera División belga), nacido en Bélgica, de padre marroquí y madre chilena.Incluso Argentina ha recurrido a esta práctica, al incluir a jugadores nacidos en España de padres argentinos como Alejandro Garnacho, una de las figuras del Manchester United inglés."Un departamento de scouting [ojeador], que hace 20 años no existía, junto a secretarías técnica y cuerpos técnicos multidisciplinarios, han sido claves en ver jugadores alrededor del mundo que puedan tener alguna posibilidad de vestir la camiseta de una selección", explicó el entrevistado.Basaure sostuvo que no hay "nada malo" en práctica de las naturalizaciones en el fútbol actual. "Creo que hay que adaptarse a cómo ha cambiado el mundo en general y creo también que se vincula con una carencia", precisó. Por ejemplo, "está Brasil que tiene abundancia de jugadores y no recurre a este recurso", agregó.Por su parte, el periodista brasileño Luiz Silveira reconoció tener "una visión totalmente cosmopolita" en la materia, también en conversación con Sputnik."El tema es que Brasil tiene muchos jugadores y es muy difícil que venga algún jugador a defender la selección brasileña", puntualizó.Por su parte el periodista chileno Tomás Argandoña indicó a Sputnik que le tendencia, aunque nueva en Sudamérica, es habitual en otras partes. "Los países europeos con lazos en África han naturalizado a jugadores con lazos sanguíneos desde hace varios años", detalló.En algunos países sudamericanos "se ha dado este proceso en el que las selecciones toman a jugadores ya formados. Es simplemente ensamblar y competir, sin pasar por problemas de formación, como la nutrición", ejemplificó Argandoña."Pasamos a tener un área de scouting que busca afuera y rompe con el paradigma de que lo preferible es tener jugadores compitiendo en Europa por tener jugadores formados en Europa", agregó.Basaure complementó que es un recurso que "no deja de ser válido" ante la ausencia de grandes futbolistas. "Busco en algún lugar del mundo y si puede aportar a una selección, no le veo nada malo", aseguró.Para el exfutbolista y periodista chileno "lo más importante es que alguien que vista la camiseta de la selección de un país, la vista con orgullo mientras tenga alguna raíz familiar que lo vincule con esa casaca y bandera"."Quizás la reflexión debiera ser por qué tengo que ir a buscar al otro lado del mundo, lo que quiere decir que algo no estamos haciendo bien en la formación", concluyó.

https://sputniknews.lat/20230909/comenzaron-las-eliminatorias-de-futbol-mas-disputadas-y-dificiles-del-mundo-1143521443.html

https://sputniknews.lat/20231005/el-insolito-mundial-2030-de-la-fifa-un-premio-consuelo-para-sudamerica-1144406170.html

https://sputniknews.lat/20231004/partidos-inaugurales-del-mundial-de-futbol-2030-se-jugaran-en-sudamerica-1144390220.html

perú

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, perú, ecuador, fifa, 💬 opinión y análisis