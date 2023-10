https://sputniknews.lat/20231012/rusia-eeuu-no-podia-no-estar-al-tanto-de-los-preparativos-de-los-enfrentamientos-en-oriente-medio-1144661173.html

Rusia: EEUU no podía no estar al tanto de los preparativos de los enfrentamientos en Oriente Medio

"El poder de inteligencia de Estados Unidos directamente en la región son, en primer lugar, los satélites. Todos hemos visto cómo se llevó a cabo esta operación: no se realizó punto por punto, sino a tan gran escala y con la participación de tales capacidades, cuyos preparativos no podían pasar desapercibidos desde los satélites", destacó Zajárova a medios locales.La portavoz de la Cancillería rusa también recordó que Washington vigila todo el ciberespacio en la región, pero en un año Washington no ha hecho un seguimiento de la situación y "no ha pasado la información a su aliado más cercano". "No podía ser así", concluyó Zajárova.Añadió que la situación en Oriente Medio demuestra que el caos está fuera de control, y las actuales declaraciones de EEUU con llamamientos a matar a civiles no hacen más que complicar la situación."Esas declaraciones más salvajes, agresivas, con llamamientos a asesinar a civiles, que ahora escuchamos de EEUU, estoy segura, no benefician al mismo Israel...", añadió.Este 12 de octubre, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, llamó a las partes del conflicto palestino-israelí a evitar el uso de la fuerza y expresó "la esperanza de que, una vez terminado ese conflicto (...), todo el mundo tome en serio la obligación de acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la creación de un Estado palestino".El 11 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, instó a las partes en conflicto a utilizar la diplomacia en lugar de la fuerza militar para encontrar una forma de poner fin a las hostilidades y volver al proceso de negociación.Al mismo tiempo, el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el 11 de octubre la formación de un Gobierno de emergencia nacional en medio de la escalada del conflicto con Palestina, que ha dejado cientos de muertos y heridos en ambos bandos.En la mañana del 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel desde la Franja de Gaza. El Ejército israelí informó de miles de cohetes disparados desde el enclave y la infiltración de decenas de palestinos armados en las zonas fronterizas del sur de Israel.En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la Operación Espadas de Hierro. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera declaración pública sobre el ataque palestino, dijo que el país "está en guerra". En las primeras cuatro oleadas de ataques aéreos, Israel lanzó unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza.

