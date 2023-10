https://sputniknews.lat/20231013/eclipse-solar-anular-que-es-cuando-y-donde-podra-verse--video-1144683054.html

Eclipse solar anular: ¿qué es, cuándo y dónde podrá verse? | Video

Eclipse solar anular: ¿qué es, cuándo y dónde podrá verse? | Video

El próximo 14 de octubre, un eclipse solar anular recorrerá el cielo de Norte, Centro y Sudamérica.

Lo primero que hay que saber es qué son los eclipses solares. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos, estos ocurren cuando un objeto en el espacio, por ejemplo un planeta o una luna, pasa a través de la sombra de otro objeto en el espacio, haciendo que el Sol parezca bloqueado. Dicho de otra manera, durante un eclipse solar la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando todo o parte del astro. Ahora bien, un eclipse solar anular se caracteriza por la alineación de la Luna entre el Sol y la Tierra cuando el satélite natural se encuentra en su punto más lejano de nuestro planeta. Como la Luna está más lejos de la Tierra, luce más pequeña y no bloquea la vista completa del Sol. Entonces, cuando la Luna se posicione frente al Sol, tendrá la apariencia de un disco brillante más grande, similar a un anillo de fuego alrededor de la Luna. ¿Dónde y cuándo? El eclipse anular será visible en partes de Estados Unidos, México y diversos países de Centro y Sudamérica. Según información de la NASA, en Estados Unidos, el fenómeno comenzará en Oregón a las 9:13 horas del Pacífico y terminará en Texas a las 12:03 horas del Centro. A continuación, la trayectoria del eclipse solar anular pasará por México y Centroamérica, específicamente sobre Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, el eclipse será visible a las 9:36 horas en dicho país.Después recorrerá Sudamérica en Colombia, pasará sobre el norte de Brasil y terminará al atardecer en el océano Atlántico. ¿Cuánto durará? La agencia espacial explica que la duración del eclipse dependerá del lugar desde el que se observe. Sin embargo, las fases parciales serán de una a dos horas, tanto antes como después de la totalidad. Para la mayoría de las ubicaciones, la totalidad durará entre dos y cinco minutos, aunque en algunos lugares será más larga o más corta. ¿Cómo observar el eclipse de forma segura?A decir del astrofísico de la NASA Fred Espenak —mejor conocido como Mr. Eclipse—, si durante un eclipse solar anular la cobertura lunar no es perfecta y se asoma apenas el 1% del Sol sobre la silueta de la Luna, esa pequeña porción de luz solar será 10.000 veces más brillante que la Luna llena. Por lo anterior, no se debe mirar nunca de forma directa el eclipse, ni siquiera por un instante. Para ello existen gafas especiales o bien, se pueden fabricar en casa.

