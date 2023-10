Esta es la lección que dejan Ucrania e Israel para la industria militar occidental

https://sputniknews.lat/20231013/esta-es-la-leccion-que-dejan-ucrania-e-israel-para-la-industria-militar-occidental-1144691730.html

Esta es la lecci贸n que dejan Ucrania e Israel para la industria militar occidental

Esta es la lecci贸n que dejan Ucrania e Israel para la industria militar occidental

El desempe帽o de las fuerzas ucranianas frente a las tropas rusas, y ahora el papel del Israel en la escalada contra Ham谩s, son hechos que brindan una lecci贸n... 13.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-13T02:13+0000

2023-10-13T02:13+0000

2023-10-13T02:24+0000

defensa

馃摪 conflicto palestino-israel铆

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

israel

ucrania

ham谩s

otan

馃洝锔 zonas de conflicto

eeuu

c煤pula de hierro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/18/1144064590_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_f472a4145c0325c08ee2ed770dfb0180.jpg

A decir del tambi茅n exfuncionario del Pent谩gono, la gran ense帽anza que dejan ambos conflictos es que los sistemas de armamento de alta tecnolog铆a no son infalibles y necesitan ser revisados, modificados o incluso desechados. "Junto con el muy discutido fracaso de la inteligencia israel铆, cada vez hay m谩s conciencia de que muchas de las armas de alta tecnolog铆a de Estados Unidos e Israel no funcionan como se anuncia. Lo mismo ocurre con muchos sistemas europeos", sostiene el experto en su sitio especializado en defensa, Weapons and Strategy. En ese sentido, afirma que el Pent谩gono y probablemente sus aliados de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) ya se hayan percatado que el planteamiento actual que tienen sobre la guerra "necesita un cambio urgente". "Lo que est谩 completamente claro es que la estrategia global y la doctrina y las capacidades de combate deben ser actualizadas, revisadas y, en algunos casos, desechadas", ahonda el experto.De acuerdo con Bryen, un ejemplo de las fallas en los equipos utilizados por los pa铆ses occidentales son los tanques estadunidenses Abrams y los alemanes Leopard.Los Abrams no han entrado en combate porque los soldados ucranianos entienden 鈥攜 as铆 lo han dicho p煤blicamente鈥 que si los utilizan ser谩n destruidos, recuerda el analista.En cuanto a los Leopard, dice el experto, han sido destruidos por ca帽ones, drones y minas rusos.Sobre Israel, Bryen se帽ala que el sistema de defensa antia茅rea, mejor conocido como la C煤pula de Hierro, se vio desbordado por miles de misiles del grupo palestino Ham谩s y no pudo proteger a los civiles de los da帽os causados, aunque a煤n no se sabe si ese fracaso fue tecnol贸gico o anal铆tico."Lo que s铆 sabemos es que Ham谩s fue capaz de violar el sofisticado sistema de vallas de Israel en la frontera de Gaza y que pudo llevar a cabo una invasi贸n terrestre a gran escala, adem谩s de atacar desde el aire [misiles, drones, parapentes] y el mar [lanchas r谩pidas]", expone Bryen, quien subraya las versiones de que las direcciones IP que la C煤pula de Hierro utiliza para las comunicaciones fueron hackeadas.De acuerdo con el especialista, el problema de la ciberseguridad afecta a las armas y a los sistemas de mando y control estadounidenses, europeos e israel铆es.Otro ejemplo de las fallas o de la obsolescencia del armamento occidental, seg煤n este experto, son los misiles Stinger, que han mostrado ser vulnerables ante los drones de Rusia.Al igual que los tanques, los veh铆culos blindados estadounidenses, especialmente los Bradley, no han tenido mucho 茅xito en Ucrania, afirma Bryen."Del mismo modo, los veh铆culos blindados de transporte de tropas europeos 鈥攅l Marder alem谩n, el AMX-10C franc茅s y otros鈥 han demostrado ser buenos objetivos para la artiller铆a rusa, las minas, los helic贸pteros equipados con misiles antitanque y los drones como el Lancet", asegura. "La conclusi贸n es que los blindados de todo tipo se enfrentan a importantes problemas de supervivencia en el campo de batalla moderno. Una de las preguntas sin respuesta es si las plataformas blindadas modernas pueden seguir siendo armas de primera l铆nea. Por desgracia, las alternativas no son tan buenas", dice.

https://sputniknews.lat/20231001/los-tanques-abrams-podrian-convertirse-en-ataudes-de-acero-moviles-para-las-tropas-ucranianas-1144268067.html

https://sputniknews.lat/20231012/hamas-revela-cuantos-de-sus-combatientes-entraron-en-israel-desde-el-inicio-del-conflicto-1144675780.html

https://sputniknews.lat/20220305/moscu-alerta-que-los-misiles-stinger-entregados-a-ucrania-podrian-caer-en-manos-de-terroristas-1122720813.html

israel

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

馃摪 conflicto palestino-israel铆, 馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, israel, ucrania, ham谩s, otan, 馃洝锔 zonas de conflicto, eeuu, c煤pula de hierro, stinger, leopard