Exprimer ministro de Israel estalla en televisión cuando le preguntan sobre bebés palestinos

Exprimer ministro de Israel estalla en televisión cuando le preguntan sobre bebés palestinos

El exprimer ministro israelí, Neftalí Bennett, estalló contra un presentador del canal británico 'Sky News', durante una entrevista el 12 de octubre, luego de... 13.10.2023, Sputnik Mundo

El exdirigente aseguró, además, que el Ejército israelí no tiene como objetivo a civiles. Sin embargo, de acuerdo con estadísticas oficiales palestinas, hay más de 1.400 muertos y 6.200 heridos en Gaza. Cuando el presentador le pidió a Bennett que no levantara la voz durante la conversación, Bennet respondió: "Qué vergüenza, señor". Ese mismo día en el que explotó Bennett, Israel pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que desplace a 1,1 millones de personas civiles al sur de la Franja de Gaza en las próximas 24 horas, informaron medios como AFP, Reuters y The Guardian.Sin embargo, minutos después, el organismo dirigido por Antonio Guterres advirtió que "es imposible que se produzca tal desplazamiento sin consecuencias humanitarias devastadoras".El 7 de octubre, el grupo palestino Hamas lanzó un ataque sorpresa con cohetes a gran escala contra Israel desde la Franja de Gaza, lo que llevó a Israel a declarar el estado de guerra al día siguiente y lanzar ataques de represalia. El 9 de octubre, Tel Aviv ordenó un bloqueo completo de Gaza, hogar de más de 2 millones de personas, cortando el suministro de agua, alimentos y combustible.

