Incursión de Israel en Gaza: ¿cómo sería la entrada de tropas israelíes en el enclave palestino?

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel no tiene otra alternativa que lanzar una operación terrestre en la Franja de Gaza.Entretanto, han surgido los indicios de la operación que se avecina: Tel Aviv declaró la guerra a Hamás; los israelíes movilizaron a más de 300.000 reservistas y evacuaron a los residentes de las zonas cercanas a Gaza; Netanyahu anunció un amplio bloqueo de la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, Estados Unidos envió un grupo de ataque de portaaviones a las costas israelíes y "también tomó medidas para aumentar los escuadrones de aviones de la Fuerza Aérea de EEUU en la región", declaró el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin.Gaza es un exclave palestino en la costa oriental del mar Mediterráneo. La Franja de Gaza tiene 41 km de largo y hasta 12 km de ancho, y ocupa una superficie total de 365 kilómetros cuadrados. La población de la región, predominantemente árabe, asciende a unos dos millones de personas. Desde 2007, la región ha permanecido bajo el control de Hamás y su ala militar.La operación israelí en Gaza será prolongadaLiamin cree que la operación de Tel Aviv no será rápida, porque la Franja de Gaza es un campo de batalla muy problemático para una ofensiva.Para librar batallas en zonas urbanas de alta densidad se necesitan muchos militares, señaló Liamin. Además, hay que tener en cuenta que las Fuerzas de Defensa de Israel se enfrentarían allí no solo a Hamás, sino también a la Yihad Islámica Palestina, al Frente Popular para la Liberación de Palestina y a milicias más pequeñas, agregó.En su opinión, Israel siempre ha evitado las operaciones urbanas a gran escala. El experto militar señaló que anteriormente las Fuerzas Armadas de Israel evitaban entrar en Gaza. Si el Ejército israelí lo hacía, se trataba de operaciones muy limitadas y selectivas, precisamente para eludir el escenario de combates urbanos masivos, añadió.Israel parece no llevar a cabo batallas urbanas a gran escala ni siquiera durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006: la mayoría de las operaciones de combate tuvieron lugar en pueblos bastante pequeños. Durante la Primera Guerra del Líbano en 1982 Israel volvió a intentar sitiar Beirut, sin entrar en combate dentro de una ciudad, detalló Liamin.Asedio a Gaza: ¿qué se esconde detrás de la estrategia?En general, la región lleva 16 años bajo el bloqueo impuesto por Israel para frenar la entrega de armas a los grupos militantes palestinos. Actualmente, la región se ha quedado sin suministro de electricidad, agua y combustible.Anteriormente, las fuerzas israelíes utilizaron tácticas similares cuando sitiaron Beirut en 1982, durante la Guerra del Líbano. El objetivo del asedio era expulsar de la ciudad libanesa a las unidades de combate de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).El asedio comenzó el 13 de junio de 1982 y duró hasta mediados de agosto. Se limitó al oeste de Beirut, donde la mayoría de la población era musulmana. Para las Fuerzas Armadas de Israel, este bloqueo era una alternativa a la guerra urbana, que habría implicado un nivel inaceptable de bajas. Además de bloquear la ciudad, el Ejército israelí realizó ataques contra Beirut desde mar, aire y tierra.El 18 de agosto de 1982, Israel, Líbano, la OLP y los estados árabes llegaron finalmente a un acuerdo. Las víctimas del asedio superaron las 5.000 personas, según algunas estimaciones. En aquel momento, Washington condenó el asedio, y la Unión Soviética pidió un embargo mundial de armas a Israel. Algunas publicaciones estadounidenses sugieren que el asedio y las operaciones terrestres contra la Franja de Gaza podrían ser más mortíferas que el asedio de Beirut.

