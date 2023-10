https://sputniknews.lat/20231013/sensacion-de-permisividad-por-que-israel-no-teme-utilizar-fosforo-blanco-como-arma-de-guerra-1144715405.html

"Sensación de permisividad": ¿por qué Israel no teme utilizar fósforo blanco como arma de guerra?

En su nuevo informe, Human Rights Watch acusa a Israel de utilizar fósforo blanco durante las operaciones militares contra el Líbano y la Franja de Gaza. Por... 13.10.2023, Sputnik Mundo

El analista también señaló que las consecuencias de estas armas se manifiestan tanto a corto como a largo plazo."El fósforo blanco provoca incendios, tras cuya extinción quedan sustancias tóxicas que siguen envenenando el suelo durante mucho tiempo. Algunos expertos y organizaciones clasifican las bombas de fósforo como armas de destrucción masiva", subrayó.Israel no teme la condena internacional porque tiene un aliado, a saber Estados Unidos, que desempeña un papel importante en este conflicto, ayudando a las autoridades israelís a evitar represalias internacionales.El experto también comentó los rumores sobre el posible uso por parte de Israel de proyectiles de uranio empobrecido y bombas de vacío. Los militares palestinos no recurren a esas medidas, mientras que Israel se siente libre de utilizarlas, lo que le da ventaja en el frente."Israel es muy consciente de que los combatientes de la resistencia palestina no irán en contra de la Sharia, y mucho menos utilizarán armas prohibidas internacionalmente. Esto da al Estado judío una sensación de libertad y permisividad, por lo que no teme ser perseguido. Según algunos informes, Israel también ha utilizado proyectiles de uranio empobrecido, bombas de vacío y otras municiones de alto rendimiento en varios barrios residenciales de la Franja de Gaza, causando una destrucción catastrófica", concluyó.El 10 de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina acusó al Ejército de Israel de usar municiones de fósforo blanco prohibidas por convenciones internacionales.La escalada del conflicto tuvo lugar por la mañana del 7 de octubre, cuando el movimiento palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel desde la Franja de Gaza. El Ejército israelí informó de miles de cohetes disparados desde el enclave y la infiltración de decenas de palestinos armados en las zonas fronterizas del sur de Israel. En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la Operación Espadas de Hierro. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera declaración pública sobre el ataque palestino, dijo que el país "está en guerra".

