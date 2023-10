https://sputniknews.lat/20231014/argentina-declara-la-guerra-al-cambio-paralelo-y-la-especulacion-cambiaria-a-dias-de-las-elecciones-1144736215.html

Argentina declara la guerra al cambio paralelo y la especulación cambiaria a días de las elecciones

El Gobierno argentino se encuentra en pie de guerra contra la especulación cambiaria al allanar 'cuevas', como se conoce a los recintos donde se realiza el... 14.10.2023, Sputnik Mundo

La cotización del dólar blue, nombre coloquial que recibe la divisa estadounidense en el mercado negro argentino, superó el pasado 10 de octubre la barrera de los 1.000 pesos argentinos.El ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, acusó como responsables de las corridas cambiarias a los "especuladores" que operan con el dólar paralelo en las llamadas cuevas, donde se comercializa de forma clandestina la divisa. "Me voy a ocupar de que vayan en cana (presos) aunque me cueste la elección", sentenció Massa.Así, a partir del 11 de octubre, efectivos de la Policía Federal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana argentina realizaron allanamientos a las cuevas ubicadas en el microcentro de la capital argentina.A la vez, se responsabilizó por la escalada en el tipo de cambio paralelo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien desalentó el ahorro a plazo fijo en la moneda local, ya que "el peso no puede valer ni excremento".Por este motivo, el economista libertario fue denunciado penalmente por "incitación a la violencia económica".¿Qué son las 'cuevas'?De acuerdo con el experto, en los últimos 20 años ha ido creciendo "la facilidad y la capacidad de algunos sectores del poder económico concentrado de desviar fondos y no declararlos en Argentina, y de manejar dinero contante y sonante por fuera de los circuitos formales para no cumplir con sus obligaciones impositivas".Los arbolitos son personas que trabajan para dueños de cambios, "que tienen lo que se llaman 'mesas de dinero', las cuales por lo general tienen dos lugares de procedencia", explicó el experto.Por un lado, "el dinero mal habido, que puede venir del narcotráfico, del contrabando o la trata de personas", Por el otro, "el dinero que viene de la no liquidación en tiempo y forma" por parte de los grupos "que manejan la soja", denunció Villanueva.Mediante el dólar soja, un tipo de cambio diferencial, los productores obtienen más pesos por cada dólar que venden al Banco Central, que requiere de la divisa estadounidense para fortalecer sus reservas.Asimismo, los productores tienen plazos establecidos para liquidar los dólares de las exportaciones. En este sentido el experto señala que los productores no lo hacen en los plazos debidos, "y en el entretanto juegan con los tipos de cambio y la volatilidad cambiaria" en su beneficio."Es un mercado muy pequeño el del 'dólar blue', que se llama así porque el azul es el color de la libertad, y que unas pocas manos amigas lo pueden subir o bajar mucho", aseguró Villanueva.En los allanamientos del 11 de octubre en la capital argentina, las autoridades arrestaron a un ciudadano apodado como 'el Croata', "que al parecer era uno de los más importantes especuladores de las cuevas de la ciudad . Y el día anterior, en el Barrio Chino, encontraron a dos ciudadanos con 700.000 dólares termosellados y adosados al cuerpo", ejemplificó el experto."Están tratando de generar una tormenta perfecta, con la lógica de cuanto peor, mejor", concluyó.

