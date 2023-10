https://sputniknews.lat/20231014/como-es-el-verdadero-rostro-de-la-independencia-energetica-de-polonia-frente-a-rusia--1144744694.html

Cómo es el verdadero rostro de "la independencia energética de Polonia" frente a Rusia

Cómo es el verdadero rostro de "la independencia energética de Polonia" frente a Rusia

Las autoridades de Polonia anunciaron con orgullo que el país se convirtió en el primero de Europa en ser "totalmente independiente energéticamente" de Rusia... 14.10.2023, Sputnik Mundo

La inflación, las tensiones en los mercados de materias primas y energía, el descenso de la producción industrial y la devaluación de la moneda nacional son los retos a los que se enfrenta Polonia en el segundo semestre de 2023, y los altos precios de la energía son la principal causa de los problemas que amenazan seriamente la economía del país.Pero la génesis de estos problemas tiene una explicación "fácil", afirma el medio polaco. Fueron las sanciones impuestas por Polonia sola o junto con la UE a Moscú las que provocaron la aceleración de los precios. Las importaciones de carbón, luego de gas y, a partir de 2023, de petróleo se redujeron casi a cero. Como resultado, Polonia se convirtió en el primer país de Europa en ser "totalmente independiente energéticamente" de Moscú, pero se vio obligada a compensar la escasez de petróleo económico ruso con contratos más caros. Por ejemplo, Varsovia, "deseosa de resolver el problema de la escasez de petróleo", empezó a importarlo de África Occidental, las Américas, el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, México y el mar del Norte. También el medio señala que luego de conseguir esta misma independencia, de la que "tan orgulloso está el Gobierno en Varsovia", comenzaron las interrupciones en el suministro de combustible a las gasolineras, dónde empezaron a aparecer los carteles con la frase "distribuidor averiado".Para solventarlo, la mayor compañía polaca de refinación de petróleo, Orlen, no abandona completamente los hidrocarburos rusos, a pesar de todas las declaraciones, según el periódico. Simplemente, su importación a Polonia se realiza a través de países intermediarios que compran este recurso energético a Rusia y lo revenden como propio. Por lo tanto, la independencia energética de Polonia respecto a Rusia no es más que "un cambio en el precio del barril", resume NDP.Los países europeos viven una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de esos productos energéticos.

