¿Cuántos soldados tiene Hamás?

Cabe señalar que Hamás no publica oficialmente información relacionada con la defensa, por lo que cualquier dato relevante solo puede obtenerse a través de diversas fuentes externas.Hamás, partido político y organización militante palestina, se fundó en 1987 en medio de la Primera Intifada, una revuelta palestina contra los asentamientos israelíes en las tierras ocupadas tras la Guerra de los Seis Días. Hamás, con sede principalmente en la Franja de Gaza, surgió como contendiente de otro partido político palestino, el movimiento Al Fatah, predominantemente laico. Al Fatah dirige la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), centrada principalmente en el conflicto palestino-israelí.En el núcleo del poder de Hamás se encuentra su ala militar, conocida como Brigadas Izz ad-Din Al Qassam. Esta ala militar es uno de los principales instrumentos de Hamás para alcanzar su objetivo declarado, es decir, la creación de un Estado árabe islámico en todo Israel.Hamás ha participado constantemente en diversos enfrentamientos, incluso armados, desafiando tanto a las fuerzas israelíes como a las instituciones políticas palestinas. Esta trayectoria dio un giro significativo en 2006, cuando se hizo con la mayoría en el Consejo Legislativo Palestino gracias a su triunfo electoral.En 2007, Hamás se hizo con el control de la Franja de Gaza, expulsando del enclave a los partidarios de Al Fatah. Este acontecimiento marcó un hito y consolidó el Gobierno de facto del movimiento, que perdura hasta hoy.La fuerza militar y política de Hamás desempeña un papel fundamental y cambiante en el conflicto palestino-israelí, que influye significativamente en las relaciones entre israelíes y palestinos, así como en los esfuerzos mundiales por alcanzar una solución.Fuerza y composición de las fuerzas militares de HamásLa potencia de las fuerzas de combate de Hamás reside en sus unidades de artillería, compuestas por cohetes y morteros, que encabezan la capacidad ofensiva del movimiento.En segundo lugar, están las fuerzas terrestres, compuestas por regulares y reservistas, acompañados por brigadas de combate y elementos suplementarios, que constituyen la base de las capacidades defensivas de Gaza. Su mandato principal es proteger el territorio de Gaza, y especialmente proteger a los líderes de Hamás. Estas fuerzas operan como un escudo, proporcionando una cobertura esencial para que las fuerzas de cohetes lleven a cabo sus operaciones tácticas.Las unidades de artillería y las fuerzas terrestres forman las Brigadas Izz ad-Din Al Qassam. Este brazo armado cuenta también con una división de comandos marinos diferenciada, complementada por una unidad de élite bien preparada para incursiones subterráneas en territorio israelí.La fuerza de tropas exacta de Hamás no se ha especificado, pero diversas estimaciones han situado la fuerza numérica de sus miembros de servicio en torno a los 30.000 militantes, si se convoca a miembros no básicos en caso de emergencia.Las Brigadas Al Qassam están organizadas en seis grupos. Cada grupo tiene muchos subgrupos, más pequeños, y cada uno de ellos tiene partes aún más pequeñas. Tres de estos grupos permanecen en la parte norte de la Franja de Gaza. Uno está en el norte de la ciudad de Gaza, otro al este de ella y otro en el sur de la urbe. Hay un grupo en el centro de Gaza, y dos están en el sur, supervisando las ciudades de Khan Yunis y Rafah. Las fuerzas de combate de Hamás también supuestamente están dispersas por Cisjordania y los países vecinos. Dichas Brigadas abarcan una amplia gama de fuerzas de combate, incluyendo armamento antiaéreo, francotiradores, artillería, ingenieros, capacidades antitanque e infantería. Además, las Brigadas Al Qassam incorporan unidades de Estado Mayor especializadas en comunicaciones, inteligencia, contrabando, producción de armas, logística y asuntos públicos. Esta composición diversa permite a Hamás adaptarse a escenarios políticos cambiantes y hacer frente a diversas amenazas.En esta imagen se pueden ver las tres líneas de defensa de las Brigadas, así como la zona de seguridad (achurada).La estrategia de combate de HamásEn opinión del investigador asociado del Instituto Real de Servicios Unidos, Michael Stevens, queda claro que Hamás gravita hacia una estrategia de combate de guerrilla.Sistemas de armas que utiliza HamásLas Brigadas Izz ad-Din Al Qassam disponen de un amplio arsenal que incluye una gran variedad de armas convencionales, artefactos explosivos improvisados fabricados por expertos, componentes esenciales para cohetes y una red encubierta de túneles y búnkeres en Gaza. Este amplio arsenal les proporciona una ventaja estratégica en los enfrentamientos con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).Un informe del Instituto de Washington para la Política de Oriente Próximo arrojó luz sobre el programa de artillería de Hamás, identificando cuatro componentes críticos que conforman su capacidad operativa:Otras armas incluyen un número indeterminado de vehículos aéreos no tripulados y drones, y varios cientos de misiles guiados antitanque Kornet.Fuentes: Instituto de Washington para la Política de Oriente Próximo, información pública

