https://sputniknews.lat/20231014/gustavo-petro-el-lider-desembozado-que-causa-polemica-en-las-redes-sociales-1144736465.html

Gustavo Petro, el líder "desembozado" que causa polémica en las redes sociales

Gustavo Petro, el líder "desembozado" que causa polémica en las redes sociales

El presidente colombiano vuelve a estar en el centro de la polémica por sus posicionamientos en redes sociales. En diálogo con Sputnik, dos expertos... 14.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-14T02:45+0000

2023-10-14T02:45+0000

2023-10-14T02:45+0000

américa latina

colombia

política

gustavo petro

📰 conflicto palestino-israelí

redes sociales

declaraciones

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1f/1142119848_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b3a5fad10cd1bb6daf6b2d1e9a88a8ff.jpg

Las publicaciones del presidente Gustavo Petro a través de la plataforma X —antes llamada Twitter— en referencia al conflicto entre Israel y Palestina han generado controversia a nivel nacional e internacional.El mandatario colombiano comparó la destrucción que provocaron los ataques israelíes a la ciudad de Gaza —en respuesta al ataque sorpresa realizado por el movimiento palestino Hamás a Israel, el 7 de octubre—, con la cometida por el nazismo en el Gueto de Varsovia durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial.Además, Petro aseguró que el ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, justificó el asedio y bloqueo de Gaza usando términos que "decían los nazis de los judíos". Según el presidente colombiano, "este discurso del odio, si prosigue, solo traerá un holocausto".El líder del Pacto Histórico manifestó además el apoyo a la causa palestina, sin condenar el ataque de Hamás de forma explícita, algo que generó descontento de parte de la esfera política colombiana, así como de diversas organizaciones judías.No es la primera oportunidad que el mandatario causa polémica a través de las redes sociales. El político es un usuario frecuente de las plataformas, esencialmente X, donde llega a publicar más de una decena de posteos diarios, en su mayoría vinculados a las acciones o actividades realizadas por el Gobierno.En el último año, algunas de las publicaciones de Petro han generado grandes reacciones, como cuando tuvo un intercambio poco amistoso con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por ejemplo. Es que el mandatario colombiano no es ajeno a los intercambios en las redes y no duda en plasmar su postura sobre temas controversiales.Para la también coordinadora académica de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, la construcción del discurso del presidente Petro "suele ser desembozado, con poco recato o con poco cuidado", al tiempo que parece ser no tan premeditado en algunos casos y "más ligado a la emoción".Pese a ello, destacó Osses que "hay una apuesta particular en la forma en que Petro construye el diálogo con la ciudadanía y la forma de ingresar matices y posiciones del Gobierno frente a cuestiones especialmente del ámbito internacional".Respecto a la escalada en Oriente Medio, Petro reivindicó su posicionamiento a favor de la paz y aseguró que solo el diálogo racional puede superar un conflicto de 75 años. Además recordó que había abogado por una solución del conflicto de Palestina en su discurso ante la la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el último mes de septiembre.El mandatario también remarcó que "la extrema derecha gobierna Israel y también Gaza" y que desde Colombia se apuesta a "la negociación pacífica y la liberación del pueblo palestino de toda opresión".Petro afirmó que la posición de su Gobierno respecto al conflicto va en línea con la ONU, que aboga por el reconocimiento de dos Estados libres, uno israelí y otro palestino.La construcción de una agenda política y un perfil presidencialDe acuerdo a Osses, las redes sociales "no solo construyen formas particulares de ingresar a la agenda pública y política, sino también disminuyen las formas de mediación en amplias capas de población".En la misma línea, el politólogo colombiano Felipe Mendoza aseguró, en diálogo con Sputnik, que el impacto de las redes en la agenda política es "brutal, radical, contundente".El experto consideró que Petro, incluso antes de haber asumido la Presidencia, utilizaba las redes como un "mecanismo ágil" para este fin. Desde allí, erigido como un político progresista, el mandatario, según Mendoza, ha tratado de mostrar coherencia respecto a su posición ideológica y geopolítica y ha buscado consolidarse como un líder internacional.Diversos analistas han destacado que la administración Petro, a diferencia de la de su predecesor Iván Duque (2018-2022), supuso un cambio de mirada ante el escenario mundial.En lo que va de su gestión, el jefe de Gobierno colombiano impuso un enfoque más inclinado al reconocimiento de una multipolaridad. La participación de la comunidad internacional en los diálogos de paz, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, y el acercamiento hacia otras potencias e incluso continentes, dan cuenta de ello.Para Mendoza, Petro se caracteriza por producir un "choque contra el statu quo internacional frente a la posición de organismos internacionales".En la misma línea, Osses consideró que el uso que hace el líder colombiano de las redes sociales no solamente contribuye a la construcción de una figura presidencial que impone un estilo propio, sino a buscar rupturas con las agendas internacionales establecidas.Para Osses el mandatario busca mantener distancia de ciertas posturas con las que Colombia "ha sido tímida o ha guardado silencio" debido a alineamientos con EEUU y algunos países europeos.Por el contrario, Petro apuesta a establecer discusiones, a poner en agenda posturas políticas que son controversiales y a reconocer el espacio diplomático como un espacio de disputa, aseguró el entrevistado.

https://sputniknews.lat/20231008/dios-no-bombardea-ninos-el-presidente-de-colombia-llama-al-dialogo-entre-israel-y-palestina-1144539856.html

https://sputniknews.lat/20231007/gobiernos-latinoamericanos-lamentan-la-escalada-entre-palestina-e-israel-y-convocan-al-dialogo-1144513490.html

https://sputniknews.lat/20230918/petro-insiste-en-la-paz-mientras-que-otros-se-disfrazan-buscando-guerra-1143847710.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

colombia, política, gustavo petro, 📰 conflicto palestino-israelí, redes sociales, declaraciones, 💬 opinión y análisis