Colombia estrecha vínculos con la India y rompe "la obediencia ciega a la política exterior de EEUU"

La llegada del ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, a Colombia supone el primer viaje oficial a este destino desde que asumiera el cargo en mayo de 2019. El recorrido del canciller se completa con visitas a Panamá, Guyana y República Dominicana.En diálogo con Sputnik, el analista colombiano Javier Calderón aseguró que el acercamiento entre el país sudamericano y la India supone "un cambio de enfoque orientado hacia la multipolaridad, hacia la ponderación de las potencialidades de Colombia respecto al mundo".Sin embargo, este acercamiento a la India no implicaría inicialmente un distanciamiento de Washington. El propio Petro mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca el 20 de abril e incluso podría haber una participación de EEUU en los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN.En la misma línea, el politólogo colombiano Felipe Mendoza indicó a Sputnik que "mientras Iván Duque planteaba una relación directa hacia Estados Unidos, Petro está tratando de generar alternativas para tener una dependencia menor de EEUU".La visita de Jaishankar también da cuenta de un "creciente movimiento de las fuerzas políticas y las fuerzas económicas que tienden hacia la multipolaridad", opinó Calderón al sostener que países en vías de desarrollo como Colombia, Panamá o República Dominicana se ven obligados a buscar alternativas y socios en los países emergentes.Abrirse a la India: una "buena noticia" para ColombiaLa visita del canciller indio a Colombia "es una buena noticia" a los ojos de Calderón debido a que el país asiático tiene "un potencial muy importante para las economías emergentes como la colombiana".En 2022, la India fue el cuarto destino de las exportaciones colombianas, por detrás de EEUU, Panamá y Países Bajos, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El país latinoamericano exporta al asiático principalmente petróleo y oro no monetario.Además, para la Cancillería colombiana la India es "un líder político en la región Indo-Pacífico" y "un líder efectivo" en el Movimiento de los Países No Alineados, un foro de concertación política en el que Colombia participa desde 1974.A su vez, la India es uno de los principales promotores de la Cooperación Sur-Sur, un programa intergubernamental de solidaridad entre países en desarrollo.Al ser parte de los BRICS —bloque que integra junto con Brasil, Rusia, China y Sudáfrica—, la India mantiene lazos comerciales en la región que se han reactivado con el retorno de Lula da Silva al Gobierno de Brasil. Para Calderón espacios como este representan "un fortalecimiento en la recomposición de los bloques de poder en todo el mundo".A nivel económico, Colombia tiene interés en vender sus mercancías y repotenciar el país, no solamente como un exportador de materias primas sino también de mercancías con otro tipo de valor agregado. En ese sentido la nación sudamericana se muestra dispuesta a negociar con "grandes países" como los miembros de los BRICS, aseguró el experto.La visita de Jaishankar a la región "marca un camino y una hoja de ruta importante", sostiene Mendoza. Se están creando "nuevos puentes, nuevas ventanas comerciales", concluyó el experto.

