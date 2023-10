https://sputniknews.lat/20231014/un-crimen-contra-la-humanidad-experta-de-la-onu-critica-llamado-de-israel-a-evacuar-norte-de-gaza-1144728670.html

"Un crimen contra la humanidad": experta de la ONU critica llamado de Israel a evacuar norte de Gaza

"Un crimen contra la humanidad": experta de la ONU critica llamado de Israel a evacuar norte de Gaza

La relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU, Paula Gaviria Betancur, pidió que Tel Aviv "rescinda inmediatamente" su... 14.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-14T01:05+0000

2023-10-14T01:05+0000

2023-10-14T01:05+0000

internacional

paula gaviria betancur

israel

onu

agencia de la onu para los refugiados palestinos (unrwa)

política

seguridad

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/0d/1144730219_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b5c3ce30e75f26fdf1783d5f07aeb379.jpg

De acuerdo con la experta, la orden israelí es "un crimen contra la humanidad" y recordó que estos llamamientos están prohibidos por el derecho internacional humanitario. Este 12 de octubre, Israel pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que desplace a 1,1 millones de personas civiles del norte al sur de la Franja de Gaza en las próximas 24 horas, en momentos en que ya ha habido las primeras incursiones terrestres israelíes en el enclave palestino, y en el que las fuerzas terrestres se repliegan en las fronteras. "El sistema humanitario en Gaza ya está al límite. La infraestructura de Gaza ha sido devastada por bombardeos indiscriminados desde aire, tierra y mar, y los actualmente desplazados no tienen adónde ir", indicó Gaviria Betancur. "Triplicar la población desplazada de la noche a la mañana diezmará y alterará permanentemente la población civil de Gaza", advirtió. Asimismo, la relatora especial subrayó que los actores humanitarios en Gaza se enfrentan a un aumento abrumador de las necesidades en un contexto de ataques a instalaciones y trabajadores de la salud, amenazas contra los trabajadores humanitarios y "un asedio draconiano" que ha cortado el acceso al agua, el combustible, los medicamentos y la electricidad, comunicaciones y suministros humanitarios esenciales.Gaviria Betancur también instó a Israel a adherirse al derecho internacional. "Me gustaría recordar a Israel que la observancia del derecho internacional es obligatoria, no opcional, durante cualquier conflicto. Con ese fin, pido el estricto respeto del derecho internacional humanitario y sus disposiciones, incluido el acceso humanitario irrestricto a quienes lo necesitan, el cese de los ataques indiscriminados contra civiles y el fin del desplazamiento forzado de poblaciones y el bloqueo", solicitó. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, afirmó el 10 de octubre que su país pretende realizar una "ofensiva completa" en la Franja de Gaza e incluso el suministro de energía eléctrica y alimentos a la población de ese lugar permanece interrumpido, una decisión que ha sido apoyada por Estados Unidos.Este 12 de octubre, el Ministerio de Energía de Israel confirmó que seguirá manteniendo a Gaza sin servicios básicos, como electricidad, agua y combustibles, y que así lo hará hasta que los líderes de Hamás liberen a todos los rehenes israelíes.Según los últimos datos disponibles, la escalada de violencia ha causado unos 1.300 muertos y casi 3.300 heridos en Israel, a los que se suman más de 1.400 muertos y 6.200 heridos en Gaza, así como entre 100 y 150 personas, tanto militares como civiles, secuestradas durante el ataque en territorio israelí y retenidas como rehenes en el enclave palestino.Además, la nueva espiral del conflicto ha desplazado a unos 339.000 gazatíes hasta ahora, según un informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).Desde el 7 de octubre, 11 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) han muerto a causa de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, de acuerdo con la ONU.Mientras tanto, Estados Unidos y el Reino Unido ya han enviado equipo militar a la zona cercana al Medio Oriente. Washington específicamente ya envió dos portaviones al Mediterráneo oriental como muestra de disuasión para todos los enemigos de Israel. Además, el país norteamericano también entregó municiones a Tel Aviv.

https://sputniknews.lat/20231013/incursion-de-israel-en-gaza-como-seria-la-entrada-de-tropas-israelies-en-el-enclave-palestino-1144621288.html

https://sputniknews.lat/20231013/sensacion-de-permisividad-por-que-israel-no-teme-utilizar-fosforo-blanco-como-arma-de-guerra-1144715405.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

paula gaviria betancur, israel, onu, agencia de la onu para los refugiados palestinos (unrwa), política, seguridad, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí