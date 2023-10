https://sputniknews.lat/20231016/biden-no-ve-indicios-de-implicacion-irani-en-el-ataque-de-hamas-contra-israel-1144791209.html

Biden no ve indicios de implicación iraní en el ataque de Hamás contra Israel

Biden no ve indicios de implicación iraní en el ataque de Hamás contra Israel

El ataque masivo de Hamás contra Israel el 7 de octubre ha suscitado en los medios de comunicación occidentales importantes polémicas sobre la implicación... 16.10.2023, Sputnik Mundo

El 8 de octubre, el diario estadounidense Wall Street Journal, citando a altos miembros de Hamás y la organización Hizbulá del Líbano, informó que "funcionarios de seguridad iraníes ayudaron a planificar el ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre contra Israel y dieron luz verde para el ataque en una reunión en Beirut el lunes pasado [el 2 de octubre]".Por su parte, Irán rechazó las acusaciones en torno a su papel en la planificación del ataque contra Israel, efectuado por el ala militar de Hamás desde la Franja de Gaza, en el marco de la operación Inundación de Al Aqsa. "Las acusaciones vinculadas al papel de Irán... se basan en razones políticas", afirmó a los periodistas el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del estado, Nasser Kanani el 9 de octubre. El ministro iraní añadió que el Estado no interviene "en la toma de decisiones de otros países, incluida Palestina".Además, el 15 de octubre los diplomáticos iraníes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declararon al corresponsal de Sputnik, que las FFAA del país "no se involucrarán [en el conflicto entre Israel y Palestina] siempre que el apartheid israelí no se atreva a atacar a Irán, sus intereses y ciudadanos".

