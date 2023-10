https://sputniknews.lat/20231016/iran-advierte-una-accion-preventiva-contra-israel-de-la-resistencia-no-podemos-ser-indiferentes-1144817004.html

Irán advierte una acción preventiva contra Israel de la resistencia: "No podemos ser indiferentes"

"Los líderes de la resistencia no permitirán que el régimen sionista tome medidas en Gaza (...) Todas las opciones están abiertas y no podemos ser indiferentes a los crímenes de guerra cometidos contra el pueblo de Gaza", señaló el funcionario.Además, aseveró que Israel no podrá llevar a cabo ninguna acción en la Franja de Gaza sin afrontar las consecuencias.Una comisión de las Naciones Unidas determinó este lunes 16 de octubre que los ataques israelíes contra el territorio palestino, además del bloqueo que sostiene en su contra desde hace 16 años, configuran "crímenes de guerra".El Gobierno de Israel planea una incursión terrestre en Gaza, presuntamente con la finalidad de aniquilar la presencia del movimiento radical palestino Hamás en la zona, una acción que ha sido criticada por la comunidad internacional, al considerar que provocará incontables bajas civiles.Como parte de sus medidas, Tel Aviv determinó el corte de servicios básicos a la Franja y pidió a la ONU garantizar el desalojo de su zona norte, lo que implica afectaciones para más de un millón de sus habitantes.Ante tal circunstancia, el vicepresidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional y política exterior iraní, Ebrahim Azizi, advirtió que la incursión de Israel en la Franja de Gaza constituiría el cruce de una línea roja, además de aumentar los frentes en el conflicto entre el país hebreo y Palestina."El frente de resistencia de Palestina de hecho no tiene fronteras. Israel debería comprender que la incursión en la Franja de Gaza es una línea roja y que Palestina estará esperando hasta que Israel cometa ese grave error", apuntó el parlamentario."Si el régimen israelí da ese paso y no deja de atacar con cohetes la Franja acabará teniendo nuevos frentes de operaciones de combate, apuntados contra él, en vez del único que afronta ahora", abundó.Además, consideró que de abrir esos frentes nuevos, Israel no podrá sobrevivir, sufrirá una derrota militar y el colapso de sus autoridades y su configuración como Estado.Ha pasado más de una semana después de que estallara con nueva fuerza el conflicto palestino-israelí. Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 3.000 víctimas fatales y 10.000 heridos, según las autoridades médicas de ambos países en confrontación.

