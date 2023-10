https://sputniknews.lat/20231016/los-vuelos-de-repatriacion-demuestran-el-liderazgo-regional-de-brasil-en-la-aviacion-estrategica-1144813914.html

Los vuelos de repatriación demuestran el liderazgo regional de Brasil en la aviación estratégica

Los vuelos de repatriación demuestran el liderazgo regional de Brasil en la aviación estratégica

Los vuelos para repatriar sudamericanos en Israel demostraron las diferentes capacidades de países de la región para enviar aviones a Oriente Medio. En diálogo... 16.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-16T23:48+0000

2023-10-16T23:48+0000

2023-10-16T23:48+0000

defensa

brasil

🛡️ industria militar

aviones

embraer

kc-390

hércules c-130

argentina

israel

hércules

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/10/1144813585_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_d5e1165daf74b26199f2ace5b62b9d92.jpg

La necesidad de repatriar a sus connacionales en territorio israelí puso a prueba la capacidad de varios países sudamericanos de enviar vuelos especiales a Oriente Medio. En esa carrera, Brasil parece haber sacado ventaja, al poder desplegar tres aviones de alta capacidad, incluido el KC-390 de Embraer, el más grande fabricado en América Latina.En efecto, la Fuerza Aérea Brasileña envió hacia Israel un total de seis aeronaves: dos Airbus KC-30, dos VC-2 de Embraer (uno de ellos utilizado habitualmente como avión presidencial) y dos KC-390 Millenium, también fabricados por la compañía del país sudamericano. Todas estas aeronaves pueden transportar un promedio de 200 pasajeros por vuelo. Hasta este lunes 16, Brasil había logrado trasladar a más de 900 ciudadanos que se encontraban en la zona de conflicto.Argentina, por su parte, llegó a tener más de 1.300 solicitudes de repatriación, por lo que debió afrontar los problemas operativos que presentaba el envío de un único Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Esta aeronave solo podía trasladar cerca de 50 pasajeros por viaje, por lo que se dispuso que hiciera tres vuelos diarios entre Tel Aviv y Roma, desde donde los rescatados fueron enviados en vuelos comerciales a Buenos Aires. Días después, el Gobierno argentino decidió incorporar al operativo un segundo avión, esta vez un Boeing 737, con capacidad para unos 117 pasajeros. Otros países latinoamericanos también debieron redoblar sus esfuerzos y capacidad de gestión para poder hacer efectivas las evacuaciones. Perú, por ejemplo, tuvo que recurrir a un vuelo humanitario dispuesto por Ecuador para poder repatriar a 52 de sus ciudadanos. De forma urgente, el Gobierno peruano tuvo que desviar el avión presidencial para rescatar a otros 25 peruanos, que regresaron a su país junto a la presidenta Dina Boluarte, que estaba de gira por Europa cuando estalló el conflicto.El analista, editor asociado del sitio Zona Militar, puso como ejemplo las dificultades que tuvo Argentina para concretar la repatriación en menos vuelos y, si bien aseguró que "la profesionalidad y la alta capacitación de la Fuerza Aérea Argentina no está en duda", advirtió que "la disponibilidad de medios no siempre acompaña la capacidad de los recursos humanos".Estimó, además, que Brasil "marca la diferencia con el resto de la región" en capacidades estratégicas debido a que en los últimos años emprendió "una renovación muy importante de su ala de transporte", con la cual logró sustituir sus aviones Hércules C-130 por modelos nuevos. En ese camino, logró introducir el KC-390 de Embraer, un avión de fabricación nacional aunque dentro de un proyecto en el que también participan Portugal, República Checa y Argentina con la fabricación de algunas partes.Con capacidad de carga de 26 toneladas como límite y una velocidad máxima de unos 900 kilómetros por hora, el avión es promocionado por Embraer como "inigualable en movilidad, velocidad y rango", lo que proporciona "apoyo logístico, táctico, estratégico y operacional sin rival". En efecto, la empresa brasileña asegura que este modelo "ofrece una carga más rápida que cualquier avión en el mercado de aviones de transporte táctico".Embraer firmó un contrato con la Fuerza Aérea Brasileña para la provisión de estos aviones y desde 2019 ya ha entregado seis unidades. Pero Roldán destacó que el KC-390 ha demostrado la capacidad de ser vendido a otros países, como Portugal, que adquirió cinco, y Hungría, que compró dos. "Ya muchos países de Europa están mirando con buenos ojos al KC-390 para reemplazar a sus Hércules o sus flotas de transporte", señaló el experto, recordando que la firma brasileña logró ganarle la licitación a la estadounidense Lockheed Martin, fabricante del Hércules.Roldán sostuvo que, precisamente, Embraer apunta a competir de igual a igual con la firma estadounidense y sus aviones Hércules, muy utilizados en el mundo desde hace años. De hecho, reconoció que muchos países comienzan a vislumbrar la necesidad de modernizar su flota de aviones estratégicos. Aviones propios, una necesidad Pero más allá del modelo elegido, el especialista consideró que los esfuerzos hechos por los países para repatriar a sus ciudadanos deberían dejar saldada la discusión sobre la relevancia de este tipo de aeronaves, tanto para traslados militares y sanitarios como para la propia movilidad de sus presidentes.En ese sentido, consideró que la discusión no debería ser si los países latinoamericanos deben tener sus propios aviones, sino pensar "qué tipo de aviación estratégica deben tener". Al respecto, remarcó que también entra en el interés de las naciones tener "alcance regional y poder cruzar los continentes para buscar insumos, respiradores, vacunas, etcétera".Roldán mencionó cómo Argentina supo tener potencial en este campo en la década de 1970, cuando comenzó a incorporar aviones Boeing 707 a su flota, llegando a tener seis unidades de este modelo. Además de permitir el traslado de presidentes, pasajeros y hasta tropas, estas aeronaves jugaron un rol clave en la Guerra de Malvinas de 1982, cuando fueron utilizados como naves de reconocimiento para detectar a las tropas inglesas en el Atlántico sur.El especialista argentino enfatizó que el país sudamericano debe recuperar esa capacidad de vuelo estratégico y valoró la posibilidad de que se incorpore progresivamente a proyectos de cooperación, como el implementado por Brasil con el KC-390.

https://sputniknews.lat/20230511/con-los-cazas-f-39-gripen-brasil-se-une-a-la-elite-mundial-de-fabricantes-aeronauticos--1139300618.html

https://sputniknews.lat/20230914/eeuu-presiona-a-argentina-para-que-compre-los-cazas-f-16-y-no-los-chinos-jf-17-thunder-1143728190.html

https://sputniknews.lat/20231007/gobiernos-latinoamericanos-lamentan-la-escalada-entre-palestina-e-israel-y-convocan-al-dialogo-1144513490.html

brasil

argentina

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

brasil, 🛡️ industria militar, aviones, embraer, kc-390, hércules c-130, argentina, israel, hércules, 💬 opinión y análisis