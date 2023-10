Ministro de Defensa de Israel: "La guerra será mortífera y cambiará la situación para siempre"

https://sputniknews.lat/20231016/ministro-de-defensa-de-israel-la-guerra-sera-mortifera-y-cambiara-la-situacion-para-siempre-1144781174.html

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, promete que la guerra contra los grupos terroristas palestinos en la Franja de Gaza será "mortífera" y cambiará... 16.10.2023, Sputnik Mundo

defensa

hamás

franja de gaza

israel

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

ola de violencia en palestina e israel

ejército de israel

vladímir putin

benjamín netanyahu

"La guerra aquí es la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas", declaró Gallant en una conferencia de prensa emitida desde una base del Ejército cercana a la frontera con la Franja de Gaza. El funcionario de la Defensa se refirió así a un famoso manual militar antiguo descubierto entre los rollos del mar Muerto. Gallant afirmó que el Ejército israelí "eliminará a la organización Hamás" porque es una "cultura que no acepta nuestra existencia aquí, salvajes humanos, bestias, que asesinaron a nuestros soldados, a nuestros niños, a nuestros ciudadanos"."Llegaremos a todos los túneles, llegaremos a todos los operativos de Hamás, y mientras no los hayamos eliminado, no habremos completado la misión", señaló el mando militar. "Será una guerra poderosa, será una guerra mortal, será una guerra precisa y será una guerra que cambiará la situación para siempre".Sobre los hasta 200 rehenes que, según las estimaciones, mantiene Hamás en la Franja de Gaza, Gallant afirmó que "estamos haciendo todo lo posible por localizarlos, incluso en esta gran complejidad". Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo pocas horas antes que el Ejército de su país destruirá a Hamás.Israel promete una operación terrestre a gran escalaEl Ejército de Israel se prepara para una ofensiva terrestre a gran escala en el territorio palestino gobernado por Hamás, como represalia por el ataque del movimiento radical del pasado 7 de octubre. La invasión, planeada originalmente para este fin de semana del 14 y 15 de octubre, luego pospuesta por unos días debido supuestamente "a las condiciones climáticas", que hubieran obstaculizado la capacidad de los pilotos y operadores de drones, fue definida por Netanyahu como "la siguiente fase" de la respuesta del Estado judío al ataque de Hamás, que dejó al menos 1.400 israelíes muertos y 155 secuestrados.En la misma jornada, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, declaró que el objetivo del inminente asalto terrestre —con apoyo por aire y mar— es "destruir completamente la capacidad de gobierno y militar de Hamás y de las organizaciones terroristas".Los continuos bombardeos de Israel sobre Gaza en la última semana, que ya han dejado más de 2.670 palestinos muertos según las últimas cifras oficiales, y la amenaza de un ataque a escala masiva en el territorio costero, donde viven más de 2,3 millones de personas, han recibido el visto bueno de los países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero también ha provocado la advertencia y el cuestionamiento de otras potencias, como Rusia, China, la Liga Árabe y la Unión Africana.El viernes 13 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, se refirió a las consecuencias que podría tener una invasión de Israel en la Franja de Gaza, calificándola de "absolutamente inaceptable" debido al gran número de víctimas civiles que provocaría."Todos entendemos (…) que es difícil utilizar equipos pesados en zonas residenciales. Esto tendrá graves consecuencias para todas las partes", señaló el mandatario ruso.

franja de gaza

israel

