Altos cargos israelíes asumen responsabilidad por no haber prevenido el ataque de Hamás

Altos cargos israelíes asumen responsabilidad por no haber prevenido el ataque de Hamás

El jefe de la inteligencia militar de Israel, Aharon Haliva, asumió la culpa por el fracaso de este organismo de no haber prevenido el ataque de Hamás contra... 17.10.2023, Sputnik Mundo

El alto funcionario aseguró que ordenará la investigación necesaria, pero ahora considera prioritario repeler el ataque del grupo palestino.Por su parte, el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, escribió en una carta dirigida a los miembros de la agencia que, a pesar de una serie de acciones que llevaron a cabo, no pudieron "generar una advertencia suficiente que permitiera frustrar el ataque".Varias horas antes del ataque, el sistema de defensa identificó un movimiento inusual en la Franja de Gaza, lo que dio lugar a una llamada telefónica a altas horas de la noche entre altos funcionarios, pero las señales fueron ignoradas en gran medida.Aun así, según informes de los medios israelíes, Bar acudió a la sede de la agencia y ordenó el despliegue de un pequeño equipo de seguridad en la frontera de Gaza, anticipando un posible ataque a pequeña escala. Al menos 10 miembros del Shin Bet murieron durante los ataques del 7 de octubre, informaron desde la agencia."Estamos en guerra, no en una ronda [de combates]. Una ronda se gana con una imagen de victoria y tranquilidad; una guerra termina con una victoria decisiva y un cambio de situación. No hay límite de fronteras, ni límite de tiempo. [Iremos] hasta el final", resumió Bar.El ataque sorpresa liderado por Hamás el 7 de octubre acabó con la vida de más de 1.300 personas y unas 200 fueron llevadas cautivas a Gaza.En respuesta al ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el lanzamiento de la operación antiterrorista Espadas de hierro en la Franja de Gaza, mientras el ala militar del grupo palestino Hamás anunció la operación Inundación de Al Aqsa.El 8 de octubre, el gabinete político-militar de Israel anunció oficialmente que el país entró en "estado de guerra" y que puede llevar a cabo "operaciones militares de gran escala". Al día siguiente, el ministro de Defensa de este país, Yoav Gallant, anunció el bloqueo total de la Franja de Gaza, donde viven 2,3 millones de personas, la mitad de las cuales son niños.Recientemente, la ONU ha pedido al Gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu que detenga la orden de desalojar en 24 horas a 1,1 millones de personas del norte de la Franja de Gaza, debido a que el desplazamiento forzoso podría acarrear consecuencias humanitarias devastadoras.

