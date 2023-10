https://sputniknews.lat/20231017/asi-es-el-semillero-empresarial-con-el-que-cuba-apuesta-por-la-soberania-tecnologica--videos-1144819764.html

Así es el semillero empresarial con el que Cuba apuesta por la soberanía tecnológica | Videos

Sputnik visitó el Parque Científico-Tecnológico de La Habana, ubicado en el campus de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) y especializado en... 17.10.2023, Sputnik Mundo

El 4 de febrero de 2020 nació oficialmente el Parque Científico-Tecnológico (PCT) de La Habana, el primero de su tipo en el territorio caribeño.Su presidente, Rafael Torralba Ezpeleta, miembro del Consejo Nacional de Innovación de Cuba, recordó a Sputnik que al finalizar 2020, el PCT contaba con cuatro clientes, entre ellos una empresa extranjera.No obstante, "pudimos validar en una etapa muy temprana que nuestro modelo de gestión funcionaba para todos", aseguró el también ingeniero en Automática por la Universidad de Oriente, máster en Ciencias de Dirección por la Universidad Tecnológica de la Habana y máster en Administración de Negocios.De los más de 50 proyectos impulsados por personas naturales o jurídicas, 17 de ellos determinaron la conformación de empresas con base tecnológica, 12 corresponden a inversores foráneos y 23 pertenecen a la UCI, informó el especialista.¿Cómo surge el parque?La UCI surgió en 2002 con un modelo novedoso basado en la formación de sus estudiantes a partir de una relación muy estrecha con la producción de software y de aplicaciones informáticas.Esa estrategia, explicó Torralba Ezpeleta, devino en lo conceptualizado hoy como un sistema de "docencia, investigación y producción". De igual manera, esa institución de altos estudios acogió, desde sus inicios, centros de desarrollo de aplicaciones informáticas, con alrededor de 2.000 programadores.En 2019, año de la aprobación del marco legal regulatorio para la creación de parques científicos en la isla, alrededor de 30 profesionales del sector empresarial, la universidad y de algunos organismos de la Administración Central del Estado "pensamos y diseñamos la conceptualización de esa zona".Luego comenzó la revisión de las inversiones en infraestructura, el funcionamiento y los principales proyectos. En febrero de 2020 el PCT de La Habana nacía, con su inscripción en el registro mercantil.Después vino la pandemia del COVID-19. "Realmente las condiciones para las operaciones fueron muy difíciles, pero comenzamos la implementación en la práctica de todo el conocimiento acumulado".El PCT se transformó así, gracias a la incubación de varios proyectos, en un semillero de empresas diversas. Entraron iniciativas promovidas por el sector estatal, empresarial y público —universidades y centros de investigación—, y el sector privado, desde mipymes, trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias o un grupo de personas organizadas alrededor de una idea.Cuba, añadió, es un país extraordinariamente necesitado de la exportación de servicios y del ingreso de recursos financieros como impulso de su economía interna y, además, los nuevos negocios precisan de visibilidad internacional.Proyectos incubadosEn el Parque se da lugar a diversas iniciativas, asociadas a la automática, internet de las cosas, software para la salud y la educación, aplicaciones de internet y la web, y la ciberseguridad, sobre todo, indicó a Sputnik la directora de proyectos del PCT de La Habana, Yolanda Sotolongo Carballo.La también economista subrayó el impacto de algunas iniciativas en el sector sanitario, por ejemplo, el sistema de procesamiento de imágenes médicas está presente en los hospitales cubanos y sustituye el uso de las placas radiográficas.Por su parte, el director de Negocios del PCT e ingeniero en Automática, Maikel Ruenes Correa, aludió en conversación con Sputnik al proyecto de transformación digital de Transtur, empresa de transporte turístico, diseñado como una plataforma de comercio electrónico para la renta de autos y elaborado por la mipyme Laberinto Tech.Otra de las ideas bandera, puntualizó, es la promovida por EMSI FARMA, una mipyme dedicada a la automatización de los procesos de fabricación de medicamentos, el desarrollo de sistemas de supervisión y control de procesos y de algunas tecnologías propias para la industria biofarmacéutica. Este emprendimiento, ubicado en el parque desde febrero de 2021, genera significativas exportaciones, está encadenado con clientes internacionales muy reconocidos en el sector, sus servicios resultan muy demandados en el mercado interno y foráneo.Asimismo, durante la pandemia COVID-19, señaló Ruenes Correa, trabajaron en el software principal para el ventilador pulmonar de altas prestaciones con la empresa Combiovent.Otro de los proyectos fue presentado a Sputnik por Aniel Cáceres Navarro, graduado de Informática en la UCI y líder de ToDus. Esta plataforma de mensajería instantánea y colaborativa, homologada a otras internacionales como WhatsApp, Telegram o Messenger, posee características adaptables a las necesidades de los cubanos."Nos dota de soberanía tecnológica sobre una herramienta de comunicación que nos posibilitará en cualquier escenario y circunstancia el intercambio de mensajes. No es mejor o peor que las otras, pero sí podemos decir que es la nuestra. Tenemos total dominio sobre ella y permite compartir imágenes, videos, la creación de grupos, localizaciones y notas de voz", detalló Cáceres a Sputnik.Próximamente, ToDus incorporará los estados, catálogos de productos y servicios y prevén su inserción en el "comercio social" y la incubación en el parque, aseveró el informático, les da la posibilidad de crecer hasta la conformación de una empresa autosustentable.Vínculos con RusiaEl PCT de La Habana ya firmó convenios con tres entidades procedentes de Rusia: el Parque Tecnológico IT Crimea, con el cual mantienen conversaciones encaminadas a la identificación de posibles proyectos conjuntos, y las empresas IT Global y Sber, nacida de Sberbank, el mayor banco de ese país y de Europa Oriental.El entrevistado reveló que aspiran a establecer un vínculo más estrecho con al menos otros tres polos innovadores, especialmente, el de Skólkovo en Moscú, considerado el Silicon Valley ruso. "Creemos que en un futuro cercano podremos rubricar un convenio de colaboración académico y científico".Reconoció que ese escenario es uno de los más grandes e importantes de Europa, con un enorme adelanto en temas de biotecnología, salud, TIC e industria aeroespacial.Durante una visita al PCT habanero, realizada en febrero de 2022, el presidente de la Fundación Skólkovo, Arkadi Dvorkovich, mostró su interés en la cooperación asociada a sectores como la bioinformática, ciberseguridad, uso de la IA en varios campos, tecnologías de la realidad aumentada y virtual y agrotecnologías.Torralba Ezpeleta consideró que las excelentes relaciones entre los dos países y pueblos deben ampliarse desde el punto de vista empresarial y el área de los saberes donde ambos territorios son fuertes. Unido a las históricas relaciones, existen en la isla numerosos profesionales de alto nivel formados en la antigua Unión Soviética y la voluntad política de ambos gobiernos.Infraestructura e incentivosTorralba Ezpeleta mencionó que entre los beneficios e incentivos de esa zona están los incluidos dentro del marco legal de tipo fiscal-tributario: las empresas surgidas y asentadas en el parque tienen cinco años durante los cuales no pagan el impuesto sobre las utilidades y tampoco abonan aranceles cuando importan bienes y servicios.Sumado a ello, el PCT de La Habana cuenta con infraestructura inmobiliaria y tecnológica, y los emprendimientos no necesariamente deben contar con una oficina en el sitio para el disfrute de sus beneficios, si bien la presencia dentro del edificio —con una capacidad para 1.250 puestos de trabajo— permite las sinergias, espacios para el trabajo cooperativo (coworking) y la posiblidad de tejer contactos profesionales (networking).

