https://sputniknews.lat/20231017/sergio-massa-cierra-su-campana-en-el-dia-de-la-lealtad-peronista-1144861619.html

Sergio Massa cierra su campaña en el día de la lealtad peronista

Sergio Massa cierra su campaña en el día de la lealtad peronista

El 17 de octubre se conmemora el momento en que el pueblo fue a pedir por Juan Domingo Perón a la Plaza de Mayo en 1945, hecho fundante del movimiento peronista, que derivó en el “día de la lealtad”. En otro orden, Polonia cambiará de color político luego de que el europeista Donald Tusk quedara con posibilidades de formar gobierno.

2023-10-17T22:24+0000

2023-10-17T22:24+0000

2023-10-17T22:24+0000

cara o ceca

argentina

peronismo

elecciones generales en argentina (2023)

polonia

rusia

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/11/1144861183_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a253e59bcfb5545aead153315ab8d81a.png

CARA O CECA 17 de octubre CARA O CECA 17 de octubre

Unión por la Patria aprovechó el día de la lealtad peronista para realizar su cierre de campaña en el estadio de Arsenal de Sarandí, en la provincia de Buenos Aires, a tan solo cinco días de las elecciones.En conversación con Alejandro Horowicz, doctor en Ciencias Sociales y autor de “Los cuatro peronismos”, analizamos cómo está parado el partido gobernante, dado que no ha podido cumplir con los principales mandatos del peronismo."Los tres últimos presidentes no pueden ser candidatos porque no llegan al balotaje. Esto indica lo que opina la sociedad de ellos. El fenómeno Milei es la contracara de ese derrumbe y el resultado de la agonía del sistema político”, agregó.El ensayista sostuvo que la “casta política” sí existe y citó como ejemplo la presunta corrupción en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, donde un puntero político fue hallado sustrayendo dinero de un cajero con 48 tarjetas distintas de empleados de la institución. “En esto está vinculado con todo el Congreso y va más allá de lo partidario. Por eso cuando todos se proponen lo mismo, obtenemos decadencia".Ganó el europeísmo en PoloniaTres partidos opositores obtuvieron más del 54% de los votos y podrían formar un gobierno que desplace al actual oficialismo ,Ley y Justicia, de Jarosław Kaczyński. Quien se encamina a ser primer ministro es Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo.“Tusk es uno de los muchachos de Bruselas y allí lo ven bien. En ese entorno hay gran alegría, porque ganó un europeísta que ofrece la garantía de que lo que hará él estará alineado a las instituciones europeas”, dijo a Cara o Ceca Antonio Alonso Marcos, doctor en Relaciones Internacionales.Además, marcó un quiebre en la aceptación de las medidas de Kaczyński ante el conflicto entre Ucrania y Rusia. “La unidad en torno al apoyo a Ucrania se está resquebrajando. En el caso de los refugiados, si bien en un primer momento fueron aceptados, ahora ya hay cierta reticencia entre la población local”, agregó.

argentina

polonia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, sergio massa