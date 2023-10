https://sputniknews.lat/20231017/venezuela-detalles-del-nuevo-cara-a-cara-entre-gobierno-y-oposicion-1144856351.html

Venezuela: detalles del nuevo cara a cara entre Gobierno y oposición

Venezuela: detalles del nuevo cara a cara entre Gobierno y oposición

Barbados es el escenario de la nueva instancia de diálogo político entre las partes, ante las internas opositoras de octubre y de cara a las generales de 2024. En otro orden, abordamos el alto el fuego entre el Gobierno de Colombia y las disidencias FARC. Estas y otras noticias en 'En órbita'.

Venezuela: detalles del nuevo cara a cara entre Gobierno y oposición

Una nueva etapa de negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro con sectores de la oposición venezolana comenzó este martes 17 en Barbados.El proceso fue iniciado en agosto de 2021 en México, aunque luego se interrumpió en octubre, debido al rechazo del Ejecutivo ante la extradición a EEUU del empresario y diplomático Alex Saab. Washington acusó a Saab de lavado de activos y de ser testaferro del mandatario.Luego se retomó el diálogo, pero en noviembre de 2022 volvió a caer tras la exigencia de Caracas con respecto a fondos congelados nacionales en el exterior.Esta nueva iniciativa ocurre previo a los comicios primarios de la oposición previstos para el domingo 22 de octubre.Según las encuestas, la ganadora sería María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, quien en teoría no podría inscribirse para los comicios de 2024.Por su parte, el presidente Maduro criticó informaciones difundidas en medios occidentales sobre un supuesto acuerdo entre Washington y Caracas.Estas "filtraciones", siendo una parte de la "operación de manipulación", dañan a las negociaciones, opinó el mandatario.Según medios de EEUU, este pacto propone "aliviar las sanciones de Washington a la industria petrolera venezolana".A cambio, la Casa Blanca espera que el Gobierno de Maduro "garantice unas elecciones presidenciales competitivas y supervisadas internacionalmente" en 2024."Dentro de la oposición, en particular en el sector de Machado, hay quienes buscan generar expectativas y rumores con el fin de promover la viabilidad de la candidata; es decir, de presionar al Gobierno de tener lo que ellos consideran como elecciones libres", opinó el entrevistado.Vielma opinó sobre la postura de sectores opositores, en particular los cercanos a Machado, y a la intención de fortalecerse de cara a las generales de 2024."Las primarias de la oposición, con el retiro de candidatos, se ven debilitadas. Es un proceso que se ve caótico", indicó el entrevistado.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el alto el fuego entre el Gobierno de Colombia y las disidencias de las FARC, el cual no tendrá efecto en la zona rural de Buenaventura.Así lo afirmó a En Órbita Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras en esa región.El periodo de cese al fuego bilateral es por tres meses para el respeto de la población civil, dice el acuerdo entre el gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC-EP.Sin embargo, en la zona rural de Buenaventura, en el Valle del Cauca, la paz firmada en 2016 con las FARC hizo que nuevos grupos ilegales se disputaran el territorio.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

