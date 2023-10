https://sputniknews.lat/20231018/ministro-argentino-milei-no-tiene-problema-en-joderle-la-vida-a-la-gente-para-ganar-la-eleccion-1144899701.html

Ministro argentino: "Milei no tiene problema en joderle la vida a la gente para ganar la elección"

Ministro argentino: "Milei no tiene problema en joderle la vida a la gente para ganar la elección"

El gobierno argentino anunció una ampliación del swap de monedas con China para aliviar la crisis financiera y anotarse un último anuncio antes de las elecciones de este domingo. Por otra parte, Joe Biden llegó a Israel para dar apoyo a Benjamin Netanyahu en el conflicto con Palestina.

2023-10-18T22:09+0000

2023-10-18T22:09+0000

2023-10-18T22:09+0000

cara o ceca

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

sergio massa

javier milei

israel

palestina

china

hamás

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/12/1144899860_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98bddb1f8e3fd53e70e59782d62401da.png

Ministro argentino: “Milei no tiene problema en joderle la vida a la gente para ganar la elección” Ministro argentino: “Milei no tiene problema en joderle la vida a la gente para ganar la elección”

Desde China, Alberto Fernandez anunció la ampliación del swap de monedas con ese país en 6.500 millones de dólares. Esto implica que Argentina recibirá yuanes para ampliar la solvencia de divisas para afrontar los pagos de importaciones de productos de ese país, y tener mayor margen de maniobra para contener una futura corrida cambiaria.En exclusiva para Cara o Ceca, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, celebró la medida y opinó que se está haciendo todo lo posible “para que la gente esté tranquila y protegida. Queremos resolver los problemas y que no haya vivos que aprovechen el contexto cambiario para obtener ganancias extraordinarias a costa del esfuerzo de argentinos".A cinco días de los comicios, llamó a votar por su candidato y actual ministro de Economía, Sergio Massa. Sobre la economía, el ministro aseguró que “los próximos años van a ser muy buenos” y argumentó que “no va a haber sequía, se exportará normalmente y el Gasoducto [Presidente Nestor Kirchner] aliviará el gasto energético”.Por otra parte, Katopodis disparó contra el candidato libertario Javier Milei, por declaraciones suyas que habrían complicado la estabilidad cambiaria. “Hasta ahora, él venía mostrando en cuotas lo que quería hacer, pero demostró que no tiene problema en joderles la vida a los argentinos, al plantear que hay que sacar los depósitos de pesos de los bancos. Está buscando una hiperinflación, está buscando pudrirla para ganar la elección”.Joe Biden arribó a Israel para apoyar al gobiernoEl presidente de los Estados Unidos, arribó a Jerusalén para apoyar al gobierno de Benjamin Netanyahu y mediar en el conflicto con Palestina, luego del ataque sorpresa de Hamás desde Gaza, que desató una ofensiva israelí hacia ese territorio.“Biden está implementando medidas para disuadir cualquier acción en Medio Oriente. Está haciendo lo que su electorado piensa que debe hacer y también respetando la postura histórica de su país. Pero está en una situación difícil en cuanto a su liderazgo, porque ha tenido una política muy errática en la región durante el último tiempo”, dijo a Cara o Ceca Said Chaya, Coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente en la Universidad Austral.“Estados Unidos quería dar el golpe de efecto al lograr que Israel y Arabia Saudita tengan relaciones diplomáticas, para demostrar que todavía pueden ser mediadores, en especial para contrapesar con China, que logró este año el acercamiento entre Irán y Arabia”, agregó.

argentina

israel

palestina

china

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, china, swap