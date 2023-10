https://sputniknews.lat/20231019/eeuu-tiene-una-actitud-beligerante-con-el-mundo-1144944056.html

¿Qué pasará con el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares? Conversamos con el analista internacional argentino Guadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.

La decisión de Rusia de retirar la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCEN) es vista por varios analistas internacionales como algo que debía ocurrir, en el marco del contexto internacional y ante el poco compromiso del resto de los países integrantes del tratado."Se blanquea una situación absolutamente consumada, porque EEUU nunca ratificó [el tratado] ni tampoco lo han hecho otros países con poder nuclear: India, Pakistán, Israel, Reino Unido", dijo a Telescopio el analista internacional argentino Guadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central."EEUU está prácticamente desde el año 2001, incluso podríamos irnos a la época del expresidente Ronald Reagan (1981-1989), en una actitud absolutamente beligerante con el mundo entero. Avanzó sobre la famosa 'guerra del terror', continuó con sus ataques a Irak, y después lo profundizó con la cuestión de Siria y con Libia en el 2011, cuestiones que duran hasta hoy", agregó.Rusia suscribió el TPCEN el 24 de septiembre de 1996 y lo ratificó el 30 de junio de 2000.El entrevistado sostuvo que en el caso de Siria hay una fecha clave: agosto de 2013, con el incidente de Al-Ghouta, donde se acusó al Gobierno de Bachar Asad de implementar armas químicas contra la población civil, con cerca de 3.000 personas muertas."Después nos enteramos de que, como siempre, no había sido el presidente Asad. Había 15 agentes del Mossad [servicio de inteligencia de Israel] diseminados por ahí que operaron ese armamento. Y en ese punto Rusia, para mí, recupera su lugar como gran potencia, no solamente militar, sino política en el mundo", sostuvo el experto."En pleno desarrollo de la operación militar rusa en Ucrania, EEUU incrementa de manera absoluta sus provocaciones contra China por Taiwán", agregó.China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia son las únicas potencias autorizadas a tener armamento nuclear bajo este tratado en vigor desde el año 1970.El analista político también habló con Telescopio sobre el conflicto entre Israel y Palestina."Todo esto no puede pasar sin el guiño de EEUU", dijo el analista argentino.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

