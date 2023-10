https://sputniknews.lat/20231019/financiamiento-e-inversiones-que-trajo-alberto-fernandez-de-su-ultimo-viaje-a-china-1144945074.html

Financiamiento e inversiones: ¿qué trajo Alberto Fernández de su último viaje a China?

En efecto, el Gobierno argentino informó que, tras la reunión de Fernández con su par chino, Xi Jinping, se confirmó la ampliación del swap hasta los 47.000 millones de yuanes, equivalentes a 6.500 millones de dólares."Este swap contribuye a aumentar el volumen de las reservas de nuestro país sin costo porque es un canje, no un préstamo, y por ende está disponible como un instrumento tanto para intervenir en el mercado cambiario como para pagar deuda", explicó Olivera, coordinadora del Grupo de Estudio sobre China y Argentina de la Universidad Nacional de Rosario.La experta valoró que el swap constituye una buena herramienta para el Gobierno argentino porque permite "controlar el precio del dólar, especialmente en esta coyuntura, a pocos días de las elecciones presidenciales y dichos de algunos candidatos que generan mayor incertidumbre".El swap, término inglés para intercambio, establece un intercambio de monedas entre los países, con tasas de interés, fechas de pago y de vencimiento acordadas entre los firmantes. Oliva recordó que el primer acuerdo de este tipo entre Buenos Aires y Pekín se firmó en 2009 y desde entonces se renueva cada tres años pudiendo, como en este caso, ser ampliado.Aquel primer acuerdo, consigna un artículo del Observatorio Económico Social de la UNR, implicó que los bancos centrales de Argentina y China intercambiaran monedas por un monto de 70.000 millones de yuanes, una cifra equivalente a 38.000 millones de dólares.Pero el swap no fue la única buena noticia: Fernández y Xi ratificaron las inversiones chinas en el marco La Franja y la Ruta con dos tramos de inversiones chinas, uno ya aprobado por 14.000 millones de dólares y uno aún por ejecutar de 9.700 millones más.Oliva destacó la importancia de este programa, que en Argentina se traduce en "proyectos de infraestructura vinculados con ferrocarriles, puertos y aeropuertos en los que China está involucrado".La experta remarcó la importancia del encuentro entre Fernández y Xi Jinping en un contexto en el que el candidato a presidente Javier Milei, del partido libertario La Libertad Avanza, propone interrumpir las relaciones con Pekin."La idea de cortar relaciones con China como plantea Milei va a contracorriente de lo que hace el resto del mundo, porque es el principal socio comercial de la mayoría de los países del mundo", aseveró.La experta consideró además que dejar sin efecto la relación comercial con China sería "contraria a los intereses de Argentina" porque, además de su intercambio comercial, el gigante asiático "es un importante fuente de financiamiento externo para Argentina" a través de mecanismos que "no tienen condicionalidad política" para el país y se consolida como "una fuente de inversiones en infraestructura" con programas como la Ruta de la Seda, que en 2023 cumplió diez años.En 2022, China fue el segundo socio comercial de la Argentina, con un intercambio total de 25.430 millones de dólares, siendo el segundo destino de las exportaciones nacionales y el principal origen de las importaciones argentinas.

