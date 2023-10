https://sputniknews.lat/20231020/conflicto-palestino-israeli-brasil-busca-posicionarse-como-mediador-pese-al-veto-de-eeuu-1144949586.html

Conflicto palestino-israelí: Brasil busca posicionarse como "mediador" pese al veto de EEUU

Conflicto palestino-israelí: Brasil busca posicionarse como "mediador" pese al veto de EEUU

Brasil no descartó presentar una nueva propuesta ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, luego de que EEUU vetara una resolución que buscaba "pausas... 20.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-20T02:30+0000

2023-10-20T02:30+0000

2023-10-20T02:30+0000

américa latina

política

brasil

eeuu

israel

hamás

onu

📰 conflicto palestino-israelí

consejo de seguridad de la onu

luiz inacio lula da silva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/02/1140171121_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_e71d632bc5406a094729dea8199fa01a.jpg

La propuesta del Gobierno de Brasil, que no buscaba un alto al fuego sino "pausas humanitarias" para permitir el acceso de personal de Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones a la Franja de Gaza, fue truncada por EEUU. El proyecto brasileño recibió 12 apoyos en 15 miembros del Consejo de Seguridad.De los cinco miembros permanentes del órgano, Washington fue el único que hizo uso del veto. China y Francia votaron a favor del proyecto, mientras que Rusia y el Reino Unido se abstuvieron.En diálogo con Sputnik, el politólogo Daniel Prieto, aseguró que la iniciativa de Brasil busca la habilitación de un corredor humanitario en Gaza a través de la frontera de Egipto.El texto solicita que se anule la orden de Israel para que los habitantes evacúen Gaza, y reclama la liberación inmediata de los rehenes retenidos por el movimiento palestino Hamás.La resolución brasileña es también "parte de una propuesta de los países de las economías emergentes, que buscan soluciones pacíficas a los conflictos bélicos en distintas partes del mundo, incluyendo Oriente Medio, donde se encuentran los conflictos más preocupantes desde el punto de vista del Consejo de Seguridad", consideró el experto.El rol activo de Brasil dentro del órgano de la ONU da cuenta también de un nuevo enfoque en materia de relaciones exteriores frente al aislamiento de la administración de Jair Bolsonaro (2019-2023), quien optó por priorizar una "lógica de bilateralidad", manteniendo relaciones con "países específicos", en lugar de "fomentar la multilateralidad".Además, se enmarca en la tradición diplomática de Brasil de intentar posicionarse como un líder regional, no solo en América Latina y el Caribe sino también en el Sur global, remarcó Prieto.En ese sentido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha reivindicado la necesidad de incluir a Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad, en el marco de una reforma al interior del organismo para que haya una mayor representatividad en un mundo multipolar.Brasil podría presentar otra propuestaTras el veto estadounidense, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, aseguró que se debe esperar para evaluar los hechos, pero que de presentar una nueva propuesta esta tiene que ser "diferente a la actual", para un resultado más alentador.El gigante sudamericano es uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad hasta el 31 de diciembre de 2023. Al presidir este órgano durante el mes de octubre, llevará adelante varios debates abiertos, uno de ellos relativo a la cuestión palestino-israelí el martes 24.A su vez, el politólogo indicó que el país latinoamericano procura encontrar un consenso del Consejo en torno a la legítima defensa debido a que, mientras algunas interpretaciones reconocen que este derecho se reduce a la autorización del uso de la fuerza entre Estados, algunos países interpretan que este derecho puede aplicarse entre Estados (Israel) y actores no estatales (Hamás).El derecho de Israel a la autodefensa fue el punto en el que se amparó EEUU para vetar la propuesta brasileña, dado que el texto no lo mencionaba. En efecto, en su artículo 51 la Carta de Naciones Unidas reconoce el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva en caso de un ataque armado contra un miembro del organismo.Para Prieto, la ausencia de la mención a de la legítima defensa "es el punto más problemático para lograr un consenso". Por ello, la próxima semana, el país sudamericano deberá lograr un acuerdo "sobre la legítima defensa y, al mismo tiempo, la defensa del derecho internacional humanitario en contexto de conflictos bélicos".Relaciones entre EEUU y BrasilSobre el efecto que podría tener el veto estadounidense en el vínculo bilateral, Prieto consideró las relaciones entre Brasilia y Washington no se verán afectadas, mientras las posiciones se centralicen en los canales diplomáticos creados para defender el derecho internacional, como el Consejo de Seguridad de la ONU.Para el analista, la propuesta brasileña en torno a la escalada del conflicto entre Israel y Palestina es una más de las que se han presentado en una década para encontrar una salida diplomática a un problema que lleva más de 70 años.Prieto consideró que el trabajo que desarrolle el canciller Vieira ante el organismo internacional será "fundamental" para posicionar a Brasil como un Estado mediador de los conflictos en Oriente Medio, pese a la "incertidumbre" que hay sobre las decisiones y los consensos que se logren el próximo 24 de octubre, cuando se reúna el Consejo de Seguridad.

https://sputniknews.lat/20231019/es-un-crimen-de-guerra-petro-pide-investigar-ataque-a-hospital-de-gaza-1144912804.html

https://sputniknews.lat/20230824/modernizar-el-consejo-de-seguridad-de-onu-otro-gran-objetivo-para-brasil-y-los-brics-1142975447.html

https://sputniknews.lat/20230813/lula-estados-unidos-solo-ha-pensado-en-la-guerra-durante-muchos-anos-1142559948.html

brasil

eeuu

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

política, brasil, eeuu, israel, hamás, onu, 📰 conflicto palestino-israelí, consejo de seguridad de la onu, luiz inacio lula da silva, gobierno de brasil, corredor humanitario, franja de gaza, 💬 opinión y análisis, relaciones internacionales