https://sputniknews.lat/20231020/lavrov-eeuu-lleva-anos-retrasando-su-ratificacion-del-tratado-sobre-ensayos-nucleares--1144959735.html

Lavrov: EEUU "lleva años retrasando" su ratificación del tratado sobre ensayos nucleares

"Es evidente" que Washington no ratificará la prohibición de ensayos nucleares, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Esto después de que la Duma rusa... 20.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-20T11:52+0000

2023-10-20T11:52+0000

2023-10-20T11:52+0000

Subrayó que Rusia no tiene previsto cambiar su actitud respecto a las acciones estipuladas por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE o CTBT, por sus siglas en inglés). El 18 de octubre, la Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento) aprobó el proyecto de ley que estipula el retiro de Rusia del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares en intereses de la seguridad nacional. Se espera que el Consejo de la Federación (Cámara Alta) examine el documento el 25 de octubre. El Tratado fue firmado en 1996. Varios países, entre ellos Estados Unidos, aún no lo han ratificado. Rusia lo hizo en 2000.A Moscú "no le importa en absoluto" el enfado de EEUUEn cuanto al "enfado y el pánico" de Washington por los contactos entre Rusia y Corea del Norte, destacó que a Moscú "no le importa en absoluto".Agregó que "nos hemos puesto de acuerdo sobre la manera de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un".Lavrov llegó a Corea del Norte el 18 de octubre para una visita de dos días, que se realiza unas semanas después del viaje de Kim Jong-un al Lejano Oriente y su reunión con Putin en el cosmódromo Vostochni, en la provincia de Amur. El último viaje del canciller a Corea del Norte fue a finales de mayo de 2018. El jefe de la diplomacia rusa visitó Pyongyang también en 2009 y 2004.La gente en Europa "está harta de Ucrania"En cuanto al conflicto ucraniano, subrayó que Occidente "se convence a sí mismo de que Ucrania ganará en el campo de batalla y, por tanto, deben hacer todo lo posible para que así sea". En su opinión, mucha gente en Europa "está harta de Ucrania"."[Los europeos] siguen intentando mantener esta situación a flote por inercia (...) No sé cuánto tiempo eso durará, y sus votantes estarán dispuestos a soportar el deterioro de la situación socioeconómica en una situación en la que Ucrania recibe fabulosos miles de millones de dólares y euros", añadió al respecto. El ministro también calificó las relaciones chino-rusas como "más fuertes y eficaces que las alianzas militares en su sentido clásico".El 18 de octubre, Vladímir Putin precisó que Rusia está interesada en "desarrollar la iniciativa china de la Franja y la Ruta". A su vez, el presidente de China, Xi Jinping, reiteró que Pekín apoya a Moscú en su camino hacia la defensa de la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales. Agregó que el desarrollo de las relaciones ruso-chinas basadas en la interacción estratégica y la cooperación mutuamente beneficiosa representa una solución a largo plazo.

