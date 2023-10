https://sputniknews.lat/20231021/el-bloqueo-contra-cuba-por-mas-de-60-anos-constituye-una-guerra-economica-1144991073.html

"El bloqueo contra Cuba por más de 60 años constituye una guerra económica"

La mayoría de la sociedad cubana actual solo ha conocido un país bajo las consecuencias negativas del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por... 21.10.2023

Los daños totales provocados en la economía de la isla por esa política de Washington se estiman en 4.867 millones de dólares para el período comprendido entre el primero de marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2023.Los datos surgen del más reciente informe que la mayor de las Antillas presentará el venidero mes de noviembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Esas estadísticas, de acuerdo con la resolución 77/7 titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, representan una afectación de más de 405 millones de dólares mensuales, más de 13 millones de dólares diarios y más de 555.000 dólares por cada hora.El máximo órgano de debate de la ONU refuta esa violación a la Carta de las Naciones Unidas cada año desde 1992. Y el pasado 2022, en la trigésima votación contra el bloqueo, 185 votos países respaldaron a Cuba en su demanda de cese de esa política que violenta principios como la libertad de comercio y navegación internacionales y la igualdad soberana de los Estados.Para el académico e investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de la Habana, Luis René Fernández Tabío, desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump (2017-2021) la estrategia de política exterior estadounidense asumió un enfoque geoeconómico neoconservador.En entrevista con Sputnik, el experto señaló que esto significa que la preponderancia de "medidas económicas coercitivas como sanciones, bloqueos y restricciones comerciales, financieras y tecnológicas", para el impulso de sus intereses hegemónicos, bajo el pretexto de la defensa a su seguridad nacional.El también doctor en Ciencias Económicas añadió que las cifras acumuladas en décadas aumentaron en los últimos tiempos con el recrudecimiento de las medidas coercitivas, la recesión asociada a la pandemia COVID-19, la paralización de la industria del turismo, el enorme déficit fiscal, la inflación, las limitaciones en el abastecimiento de alimentos y de otros insumos necesarios.Daños del bloqueo a CubaUna de las áreas más afectadas por esa política coercitiva es la educación, sobre todo, por la imposibilidad de adquirir recursos y tecnología necesarios para la enseñanza, el freno a los intercambios con profesionales internacionales asociados a las ciencias pedagógicas y la dificultad para el acceso a créditos internacionales.Sumado a ello, la también directora nacional de Comunicación Institucional reconoció en conferencia de prensa que, debido a esas restricciones comerciales, numerosas empresas y organizaciones foráneas restringen sus inversiones en proyectos educativos vinculados a la mayor de las Antillas, lo cual dificulta aún más las opciones de financiamiento.Moya Tobajo añadió que las dificultades para la compra de los materiales imprescindibles en la producción de libros, folletos y otros bienes impresos, y en la recepción de los ingresos tras la comercialización internacional de la literatura cubana, si bien están presentes en reconocidas librerías y cadenas.De igual manera, el bloqueo impide la concreción de acuerdos favorables para las exportaciones y la utilización del dólar estadounidense en el comercio exterior; restringe la compra de juguetes y medios didácticos para los círculos infantiles y de implementos empleados en las clases de educación física de otras enseñanzas.Tampoco cuentan con los recursos para la reparación de las áreas destinadas a la práctica del deporte, las herramientas usadas en talleres y módulos destinados a la impartición de la asignatura Educación Laboral y el mantenimiento del trabajo en los huertos escolares y los instrumentos y materiales para Educación Laboral y Educación Plástica.El bloque también golpea en la enseñanza especial para alumnos con discapacidad físico-motora. "De los 387 educandos que asisten hoy a las tres escuelas regionales para la atención de esos niños y adolescentes, 132 necesitan de las sillas de ruedas y, de ellos, 80 carecen de las mismas".Además, resulta compleja la obtención de baterías de prótesis auditivas y de los 1.152 alumnos con esta discapacidad, 920 necesitan de esos implementos y de ellos 219 tienen la suya rota. De los 259 estudiantes favorecidos con implante coclear, 39 tienen el molde inhabilitado o carece de baterías.El Ministerio de Educación, impactado también por el deterioro de su infraestructura, la obsolescencia del equipamiento y la dificultad en la obtención de bibliografía e información científica actualizada, reporta en el periodo descrito cifras de daños valoradas en aproximadamente 66,5 millones de dólares.Obstáculos para el desarrollo del deportePor su parte, el vicepresidente primero del Instituto de Deporte y Recreación (INDER), Raúl Fornés, afirmó en conferencia de prensa que, entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el Estado cubano debió adquirir equipamientos e insumos deportivos en terceros países, por un costo muy superior a su valor en el mercado mundial."Pagamos más de 850.000 dólares por encima del precio original, pues a causa de las leyes del bloqueo económico impuesto por Washington, no podemos comprar directamente a proveedores que posean vínculos comerciales con Estados Unidos. Actualmente, seguimos con muchas trabas", indicó la autoridad.Denunció que científicos y académicos estadounidenses expresaron su interés en participar en la X Convención Internacional de la Actividad Física y el Deporte (AFIDE), del 27 al 30 de noviembre, "y no podrá ser porque las leyes norteamericanas frenan ese intercambio docente y metodológico, beneficioso para ambos países".Fornés apuntó que muchas de las tecnologías de uso obligatorio son fabricadas en EEUU o tienen componentes patentados en esa nación, por tanto "no podemos adquirirlas por esa política extraterritorial", y mencionó que el movimiento deportivo de la isla perdió, entre 2018 y 2022, más de 15 millones de dólares, como consecuencia de esa medida unilateral."Los pagos a los atletas participantes en los torneos internacionales tampoco se ha podido cobrar porque debe ser en dólares y la isla está impedida de realizar transacciones bancarias en esa moneda. Por tanto, los jugadores se ven privados de poder recibir estos premios generados por su asistencia a eventos", argumentó.El vicepresidente primero del INDER recordó que la administración de Donald Trump rechazó el acuerdo firmado en diciembre de 2018 entre las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y la Federación Cubana de Béisbol que permitiría a los peloteros de la isla firmar contratos con los 30 conjuntos profesionales estadounidenses y después regresar a su nación de origen sin perder la residencia.Ese retroceso, ocasiona por ejemplo "que los atletas abandonen sus equipos deportivos durante competencias foráneas, salir ilegalmente del país, pedir la baja y retirarse del movimiento deportivo cubano, porque para poder acceder al MLB deben renunciar a la ciudadanía de la isla y radicarse en otro lugar".Sin acceso a insumos o alimentosEl estudioso Ángel Bu Wong, hasta hace poco tiempo jefe de investigaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, advirtió a Sputnik sobre las múltiples facetas en las cuales impacta el bloqueo dentro del sector agrícola.Entre ellas, el entrevistado citó la denominada "relocalización geográfica". Es decir, la adquisición de "productos que podemos traer de Estados Unidos y debemos obtenerlos en otros territorios más lejanos como India, China o Japón".Ahí se incluyen los insumos necesarios en el desarrollo de esa esfera, como fertilizantes y plaguicidas, y los alimentos que se consumen en la isla. Eso supone un gasto adicional respecto a flete y transportación, aseguró.Otro de los daños cuantificados de manera elevada son "las exportaciones que dejamos de hacer a EEUU", agregó el también graduado como Ingeniero Economista en la Universidad de Halle, en la antigua República Democrática de Alemania (RDA).De acuerdo con el académico, existen otros productos con posibilidad de comercialización, como el chile habanero, el aguacate, el mango y otras frutas tropicales, pero el bloqueo impide ese tipo de operaciones."Previo a la visita [en 2016] del presidente Barack Obama (2009-2017) a Cuba, vino el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack. Durante su recorrido por varios mercados se quedó maravillado con la calidad y variedad de los alimentos cubanos", rememoró Bu Wong."Hay otro nicho importante para ellos y son los productos agroecológicos. Prácticamente todos nuestros cultivos tienen esas características, pues no emplean químicos", expresó el profesor.La mayor de las Antillas tampoco tiene acceso a variedades de semillas con mayor rendimiento y resistentes al cambio climático y, en el caso de la compra de tecnología en terceros países, los equipos deben tener menos de 10% de componentes estadounidenses.La isla tampoco puede importar petróleo desde EEUU y Washington mantiene una vigilancia constante sobre los barcos que lo transportan hacia la isla caribeña. Unido a ello, La Habana permanece en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, por lo cual muchos bancos y entidades internacionales suspenden vínculos de cualquier tipo.

