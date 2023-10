México y Cuba, una relación bilateral que se mantiene pese a las presiones de EEUU

https://sputniknews.lat/20231019/mexico-y-cuba-una-relacion-bilateral-que-se-mantiene-pese-a-las-presiones-de-eeuu---1144856699.html

La relación entre México y Cuba tiene una larga data y, en ella, se entreteje la diplomacia, la cultura y la economía. Sin embargo, durante el sexenio del... 19.10.2023, Sputnik Mundo

Prueba de ello son las más recientes declaraciones del mandatario mexicano, quien, el pasado 16 de octubre, afirmó que ayudaría a la isla gobernada por Miguel Díaz-Canel en lo que requiriera, sin importar los comentarios de otras naciones. "En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba, lo vamos a hacer, para que no les quede duda, incluido petróleo. Es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano e injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo [cubano] y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque somos un país libre, independiente y soberano", aseguró López Obrador. Este comentario se dio tras los reportes de una cancelación de un préstamo por 800 millones de dólares, que otorgaría el Banco de Exportación y Exportación de Estados Unidos (EXIM Bank, en inglés), a Petróleos Mexicanos (Pemex), presuntamente por los barriles de petróleo que se enviaron desde el territorio mexicano hacia Cuba. Las declaraciones de presidente mexicano se alinean a lo que ha sostenido desde 2018, cuando inició su mandato, y su postura no tendrá grandes repercusiones en el vínculo que sostiene con Estados Unidos, su mayor socio comercial, señala en entrevista con Sputnik la analista internacional de la Universidad Finis Terrae (Chile), Ana Vanessa Cárdenas.El presidente mexicano "defiende la soberanía pero, por otro lado, también es cierto que [Washington] sabe que México le está haciendo el trabajo sucio sobre el tema migratorio (...). En las cosas estratégicas, el Gobierno mexicano cooperará [con Estados Unidos]", apunta. De una revolución a otraEl vínculo entre México y Cuba data de la segunda mitad del siglo XIX, eso por la participación de los cubanos Manuel y Rafael de Quesada en las Guerras de Reforma (1857-1861) y combatiendo a los franceses cuando intentaron invadir el territorio mexicano (1861-1867).De acuerdo con el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, dada la presencia de sus connacionales en México, "el 6 de abril de 1869 es reconocida la beligerancia del pueblo cubano y por medio del representante de la República de Cuba en Armas Pedro Santacilia se iniciaron las gestiones para enviar por medio de expediciones veteranos a tierras de Cuba Libre, aunque hubo otros que lo realizaron por su cuenta". De esta manera, entre 1902 y 1903 se establecieron las bases formales para solidificar la relación entre México y Cuba. Los primeros embajadores fueron el mexicano Gilberto Crespo Martínez y el cubano Carlos García Vélez. En el episodio mexicano conocido como Decena Trágica (9-19 de febrero de 1913), el diplomático cubano Manuel Márquez Sterling intentó salvar al depuesto presidente mexicano Francisco I. Madero. Sin embargo, no pudo, ya que el político fue asesinado. Esta eventualidad ocurrió durante la Revolución Mexicana, que duró de 1910 hasta 1917.México también fue uno de los enclaves para que la justa cubana se llevara a cabo (1953-1959). "El 7 de julio de 1955, en territorio mexicano, Raúl y Fidel Castro conocerían a Ernesto Che Guevara, guerrillero revolucionario al que Fidel ofrecería más tarde unirse al Movimiento 26 de julio como médico. Más adelante, influenciado por los ideales reformistas revolucionarios, pretendieron derrocar el régimen de Fulgencio Batista en Cuba, viajando al país caribeño en el yate Granma, comenzando así la contienda revolucionaria", refiere la especialista Gabriela Rosales Cristalinas, perteneciente al Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, en el ensayo Relación México-Cuba en el contexto actual.En 1961, el Gobierno mexicano reprobó en Naciones Unidas la invasión de Bahía de Cochinos. Tres años más tarde, fue el único miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) que no avaló la propuesta de Washington de romper relaciones diplomáticas con Cuba.La primera visita de un jefe de Estado cubano a México se dio en 1960, cuando el entonces mandatario Osvaldo Dorticós Torrado fue recibido en el territorio mexicano por su símil en esa época, Adolfo López Mateos. Y la primera ocasión en la que un presidente mexicano acudió a la isla fue en 1975, cuando Luis Echeverría ostentaba el cargo. En ese tiempo, Fidel Castro detentaba el poder en el suelo cubano.Entre el "comes y te vas" y otras tensionesAunque las relaciones entre México y Cuba han sido ininterrumpidas pese a estar bajo la inspección de Estados Unidos, con la llegada del siglo XXI y la transición en la política mexicana, el vínculo sufrió varios momentos de tensión. Durante el mandato de Fox fue el peor momento, ya que se dio a conocer el audio de una conversación telefónica con su símil cubano, Fidel Castro, donde lo presionaba a retirarse del país antes de que el mandatario estadounidense de esos años, George W. Bush, arribase a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Debido a esta charla, que el periodista mexicano Carlos Marín nombró "comes y te vas", frase que no se escucha en la llamada, los vínculos bilaterales pasaron por un terreno negativo, a grado tal que Fox expulsó al representante diplomático cubano y quitó al embajador en la isla durante tres meses.No obstante, el excanciller mexicano Jorge Castañeda apuntó que el lazo estaba en la cuerda floja desde el sexenio del mandatario Ernesto Zedillo (1994-2000), quien dijo en 1999, durante la IX Cumbre Iberoamericana, en La Habana, que "no puede haber naciones soberanas sin hombres y mujeres libres, que puedan ejercer cabalmente sus libertades esenciales".A partir del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la relación comenzó a mejorar lentamente.Intercambios entre las nacionesLos intercambios entre México y Cuba abarcan diversos ámbitos, como señala Gámez."Existe un [canje] en rubros como las vacunas, en particular, algunos acuerdos sobre medicina. Hay médico que han llegado a México para apoyar a la población. Otro ejemplo es el ámbito educativo; hay acuerdos sobre cómo se puede hacer una relación particular a nivel universitario, con algunos intercambios", detalla.Mientras tanto, en entrevista con Sputnik, el economista y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Armando Jesús Negrete, comenta que, aunque México no es el principal socio comercial de Cuba, sí tiene una participación relevante.Con base en datos de UN Comtrade y la Organización Mundial del Comercio (OMC), el especialista muestra que las principales exportaciones cubanas hacia el territorio mexicano son:En tanto, los productos mexicanos que más se envían a tierra cubana son:Según información del Gobierno de México, el balance comercial entre ambas naciones hasta julio de 2023 es de 188 millones de dólares, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 259 millones de dólares, siendo 2018 el año en el que mayor intercambio comercial hubo entre ambas naciones en los últimos 25 años al alcanzar los 401 millones de dólares. Si bien durante la pandemia por COVID-19 hubo un descenso en el comercio entre ambos países, datos oficiales reflejan que éste va en recuperación. Acerca del rubro energético, por el que Pemex envía barriles de petróleo a Cuba, Negrete precisa que ese intercambio se dio ya que, durante la pandemia, los cubanos mandaron vacunas y, ahora que la isla atraviesa problemas con los hidrocarburos, México le apoya, más allá de su cercanía con Estados Unidos por el T-MEC.Recientemente, Bloomberg dio a conocer que tan solo en junio y julio pasados, México mandó un millón 50.000 barriles de petróleo a la isla, con lo que se concretaron las primeras exportaciones a ese país desde 2019.Sin embargo, como el Gobierno mexicano es muy próximo al estadounidense, los mayores ataques, al menos en este rubro, serán las descalificaciones, estima el experto."Como siempre, el margen es en cuánto México permite el forcejeo político y en cuánto hace valer su capacidad y su soberanía para dialogar con sus socios y sus aliados políticos", indica. Lo que le depara a la relación bilateralLos tres expertos coinciden en que el vínculo, al igual que en años anteriores, dependerá de quién esté en el poder. En este caso, el siguiente ajuste se daría tras dar las elecciones presidenciales en México, que se celebrarán en 2024."Yo creo que en el próximo Gobierno, si hacemos caso a las encuestas donde encabeza las preferencias la doctora Claudia Sheinbaum [perteneciente al partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena], creo que sostendrá la misma política de acercamiento, pero también de autonomía que, en algunos sectores, no se verán con muy buenos ojos. [Respecto a la observación de EEUU en la relación México-Cuba], habrá un trabajo diplomático rudo, pero se cuenta con un equipo mexicano que realiza un buen trabajo", asevera Gámez.Mientras tanto, Cárdenas refiere que, en caso de que llegase a la Presidencia la persona que encabece el Frente Amplio por México, opositor a Morena, la situación podría cambiar ligeramente por la postura ideológica que tienen los partidos que le conforman, donde cuestionan la manera en que se desarrolla el Gobierno cubano.Incluso si gana la oposición en México el próximo año, el analista estima que la relación entre México y la isla no se rompa por completo, pues sus vínculos diplomáticos son "históricos y muy importantes".

