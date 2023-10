https://sputniknews.lat/20231021/no-hay-escasez-un-funcionario-israeli-niega-que-haya-crisis-humanitaria-en-gaza-1145012385.html

"No hay escasez": un funcionario israelí niega que haya crisis humanitaria en Gaza

"No hay escasez": un funcionario israelí niega que haya crisis humanitaria en Gaza

Un funcionario de seguridad de Israel aseguró que no hay escasez de suministros vitales en la Franja de Gaza, a pesar de los reportes de medios y de las mismas... 21.10.2023, Sputnik Mundo

Sin mencionar el nombre del funcionario, la prensa israelí ha difundido las declaraciones de un miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en las que se afirma que la población palestina "se las está arreglando" en medio de los constantes ataques israelíes que ha sufrido la Franja desde el pasado 7 de octubre. "No hay escasez de agua en Gaza, hay alimentos suficientes para las próximas semanas, y esto se suma al suministro de medicamentos que, por lo que sabemos, no escasean en los hospitales", reiteró. Horas después de la difusión de esta noticia, el Ejército israelí advirtió que intensificaría sus ataques contra Gaza, en momentos en que ingresan los primeros equipos internacionales con ayuda humanitaria para la población. El Gobierno de Netanyahu ha sostenido desde hace días que su objetivo es destruir totalmente al grupo palestino Hamás, que realizó ataques sorpresa en suelo israelí el pasado 7 de octubre, dejando miles de muertos y heridos.Este 20 de octubre, veinte camiones cargados con medicamentos, alimentos y otros suministros vitales entraron por el sur de Gaza desde Egipto, en lo que es considerada la primera ayuda humanitaria que recibe la Franja desde que escalaron las tensiones entre Israel y Hamás. Tel Aviv ha advertido que no dejará pasar combustibles al enclave palestino, a pesar de que estos son esenciales para el funcionamiento de centrales eléctricas y equipos médicos para atender a los heridos, que se cuentan por miles. La ONU detalló que todo el material de esta primera tanda sería recibido por la Media Luna Roja Palestina. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, urgió este 20 de octubre en una cumbre celebrada en El Cairo a que haya un cese al fuego inmediato para "terminar con la pesadilla".

