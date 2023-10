https://sputniknews.lat/20231021/cumbre-de-paz-sobre-palestina-lideres-mundiales-exigen-el-fin-de-la-agresion-de-israel-1145000179.html

Cumbre de Paz sobre Palestina: líderes mundiales exigen el fin de la agresión de Israel

Los representantes de más de 30 países y organizaciones internacionales se dan encuentro en la Cumbre de Paz sobre Palestina en El Cairo, Egipto. El foro tiene... 21.10.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la escalada de violencia entre Israel y Palestina ha causado más de 1.500 muertos y más de 5.000 heridos en el Estado judío, y más de 4.137 muertos y más de 13.000 heridos en Gaza, así como unos 200 rehenes que Hamás tendría retenidos en el enclave.La ONU pide un alto el fuego inmediato en GazaEl Secretario General de la ONU, António Guterres, en su intervención en la cumbre, exigió un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes. Subrayó que "hay que hacer todo lo posible para detener el derramamiento de sangre y lograr una solución de dos Estados". Destacó que la ayuda humanitaria a Gaza debe mantenerse.La Liga Árabe advierte que el conflicto podría "llevar al fin de la humanidad" El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, advierte que "la situación extremadamente tensa en Gaza se convierta en un conflicto religioso", lo que, según él, "conduciría a una catástrofe mayor y más prolongada". Gheit abogó por un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y señaló "la necesidad de abrir corredores humanitarios para hacer llegar ayuda a todas las zonas del enclave palestino". También agregó que las principales potencias del mundo deben acordar urgentemente perspectivas concretas que permitan al pueblo palestino establecer su propio Estado independiente.Mahmud Abás: "No nos iremos. Nos quedaremos en nuestra tierra"El presidente de Palestina, Mahmud Abás, exigió el fin de la agresión israelí y advirtió contra el desplazamiento forzado de los palestinos que residen en la Franja de Gaza."Exigimos el fin de la agresión israelí contra el pueblo palestino y la apertura inmediata de corredores humanitarios (...) Advertimos contra los intentos de trasladar a nuestro pueblo de Gaza más allá de sus fronteras", señaló el mandatario, pidiendo "la liberación de todos los detenidos y prisioneros".Agregó que la paz y la seguridad en la región se establecerán "una vez que se creen dos Estados", el palestino y el judío."No nos iremos. No nos iremos. No nos iremos. Nos quedaremos en nuestra tierra", subrayó.Turquía afirma que la crisis en Oriente Medio podría tener repercusiones mundialesLa actual crisis en Oriente Medio podría tener repercusiones mundiales, declaró el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan.De acuerdo con el canciller turco, Ankara cree que con el inicio de la ayuda humanitaria y el fin de la hostilidad puede comenzar el proceso de paz.Egipto condena cualquier ataque contra civilesEgipto condena cualquier ataque contra civiles, declaró el presidente egipcio, Abdelfatah Sisi. El mandatario subrayó que el problema palestino no se puede resolver "sin una solución justa"."Les insté a trabajar juntos para alcanzar un consenso sobre una hoja de ruta para poner fin a la actual tragedia humanitaria y reactivar el proceso de paz", indicó Sisi.Riad pide a la comunidad internacional obligar a Israel a cumplir el derecho internacionalArabia Saudita pide a la comunidad internacional que obligue a Israel a respetar el derecho internacional, declaró el ministro de Exteriores del reino, Faisal bin Farhan.El ministro saudí de Exteriores subrayó también que su país "rechaza el doble rasero utilizado por algunos representantes de la comunidad internacional".Irak culpa a Israel de "violar todas las leyes, incluidas las leyes de la guerra" Israel realiza "un genocidio" contra el pueblo palestino y viola las leyes de la guerra, declaró el primer ministro iraquí, Mohamed Sudani. En sus palabras, la cuestión palestina no habría llegado a ese punto si se hubieran aplicado las resoluciones internacionales. Agregó que Irak rechaza categóricamente los intentos de despojar a la Franja de Gaza de sus habitantes, "los palestinos no tienen otro hogar que sus tierras". "El desprecio de los derechos de los palestinos solo conlleva a la falta de estabilidad en la región y en el mundo", destacó, añadiendo que su país está dispuesto a proporcionar inmediatamente toda la ayuda necesaria al pueblo palestino.El rey de Jordania rechaza "categóricamente" el desplazamiento forzoso de palestinosEl rey de Jordania, Abdalá II, aseguró que es necesario detener la catástrofe humanitaria "que está llevando a la región [de Oriente Próximo] al abismo"."Rechazamos categóricamente el desplazamiento forzoso de palestinos, que es una línea roja para todos nosotros", enfatizó.El monarca pidió el fin inmediato de la guerra en la Franja de Gaza y la entrega de suministros humanitarios al enclave."Debe haber un fin inmediato de la guerra en la Franja de Gaza (...) debe haber una entrega ininterrumpida de ayuda a la población de la Franja", destacó.Kuwait señala que el desastre humanitario de Gaza es el resultado de la inacción mundialEl desastre humanitario en la Franja de Gaza es el resultado de la falta de esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar una solución justa y global al problema palestino, declaró el príncipe heredero kuwaití, Mishal Jaber Sabah, durante su discurso en la cumbre.En la mañana del 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel desde la Franja de Gaza. El Ejército israelí informó de miles de cohetes disparados desde el enclave y la infiltración de decenas de palestinos armados en las zonas fronterizas del sur de Israel.En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la Operación Espadas de Hierro. Benjamín Netanyahu en su primera declaración pública sobre el ataque palestino, declaró que el país "está en guerra". En las primeras cuatro oleadas de ataques aéreos, Israel lanzó unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza.

