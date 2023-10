https://sputniknews.lat/20231021/si-entran-a-gaza-seran-masacrados-ex-oficial-de-eeuu-tiene-mal-pronostico-para-israel-1144987420.html

"Si entran a Gaza, serán masacrados": ex oficial de EEUU tiene un mal pronóstico para Israel

Israel ha pedido ayuda militar a Estados Unidos para combatir al movimiento radical palestino Hamás. Sin embargo, Scott Ritter, exoficial de inteligencia del...

Washington no puede darle a Israel las armas que necesita para luchar contra Hamás, Hizbulá e Irán, pues ni siquiera puede mantener sus propias fuerzas, sentenció el veterano. De acuerdo con Ritter, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se enfrentarán a una trampa mortal si incursionan de forma terrestre en la Franja de Gaza, enclave palestino que en los últimos días ha sido bombardeado por las fuerzas del país hebrero. Además del riesgo de grandes bajas en Gaza, Tel Aviv desconfía de la amenaza de Hizbulá, que amagó con lanzar un gran ataque desde el norte si las tropas israelíes entran.El presidente estadounidense Joe Biden, visitó Tel Aviv esta semana para prometer apoyo incondicional a Israel, al tiempo que respaldó la afirmación de Netanyahu de que fue un cohete perdido de la Yihad Islámica el que mató a 471 refugiados palestinos en el hospital bautista Al-Ahli en Gaza, y no una bomba o un misil israelí."Israel ha agotado su Cúpula de Hierro. Enviaron una solicitud de emergencia a Estados Unidos para solicitar todas las municiones de la Cúpula de Hierro que teníamos", señaló Ritter. Pero mientras "Israel espera obtener varios miles de disparos, tal vez 10.000 disparos", todo lo que Estados Unidos pudo ofrecer fue "360 y pico. Eso es todo lo que tenemos"."Hamás lo agotará en una noche, disparando dos salvas de 150 cohetes cada una. Eso es todo", advirtió. "Y Hizbulá tiene un arsenal de decenas de miles. Y si disparan estos e Israel no tiene nada para derribarlos, eso significa que Hamás destripará a Israel y destruirá la capacidad de liderazgo, la capacidad industrial y la capacidad militar de Israel".¿Qué tanto se involucra Washington?Ritter afirma que los líderes de Israel se "arrinconaron" al prometer destruir a Hamás, un objetivo que no han logrado cumplir en el pasado. "Tenemos miles de tropas desplegadas en todo el Golfo Pérsico cuyas vidas correrían peligro si Irán se uniera a esta lucha. No queremos eso. No es nuestra lucha", comentó el exoficial de inteligencia de Estados Unidos. El exmarine también desestimó el despliegue por parte de Biden de dos grupos de ataque de portaviones junto con un barco de asalto anfibio del Cuerpo de Marines con cazas F-35 y 2.000 soldados en el Mediterráneo oriental, y aseveró que solo es una advertencia a otras naciones para que no intervengan mientras Estados Unidos "muestra sus músculos". ""Si reflexionamos sobre la realidad, eso es todo lo que tenemos. No hay nada más que enviar a Israel", dijo Ritter. "Y lo que hemos desplegado no es suficiente para manejar la amenaza que puede representar Hizbulá en el Líbano o Irán, si decide intervenir".

