"La orden llegará": Israel confirma pronta incursión en Gaza y el mundo se divide

Las FFAA israelíes recibieron "luz verde" para su esperada incursión en Gaza y "la orden llegará", aseguraron varios altos funcionarios del Estado judío. El... 20.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-20T17:51+0000

2023-10-20T17:51+0000

2023-10-20T17:56+0000

defensa

📰 conflicto palestino-israelí

israel

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

franja de gaza

Subrayó que su misión es conducir al país a la victoria, agregando que "seremos precisos y contundentes, y seguiremos adelante hasta cumplir nuestra misión". Poco después de la declaración de Gallant, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, difundió un video suyo con tropas cerca de la frontera en el que también prometía la victoria. En una reunión con su homólogo británico de visita, Rishi Sunak, Netanyahu señaló que "esta es nuestra hora más oscura".El 19 de octubre, Nir Barkat, el ministro de Economía del Estado judío, declaró que las FFAA israelíes recibieron luz verde para entrar en la Franja de Gaza cuando estén preparadas.El funcionario afirmó que, para las fuerzas israelíes, destruir a Hamás será más prioritario que resolver la situación de los rehenes y evitar víctimas civiles. Barkat subrayó que el Estado judío está preparado para que la operación pueda durar un año.El mundo se divide ante la anunciada incursiónLa ONU advierte del riesgo de genocidio en GazaIsrael está cometiendo crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza al atacar escuelas, hospitales y otras instalaciones civiles, afirmaron expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como consecuencia, el riesgo de genocidio de la población palestina en la región es alto, advirtieron."Hacemos sonar la alarma, Israel continúa su campaña que conduce a crímenes contra la humanidad en Gaza (...) Teniendo en cuenta las declaraciones de los dirigentes políticos israelíes y sus aliados, acompañadas de acciones militares en Gaza y de una escalada de detenciones y asesinatos en Cisjordania, existe también el riesgo de genocidio contra el pueblo palestino", advirtió la ONU.EEUU apoya a Israel "hoy, mañana y siempre"El 18 de octubre, el mandatario de EEUU, Joe Biden, llegó a Israel en medio de la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Durante su reunión con Benjamín Netanyahu, destacó que Estados Unidos estará del lado del país hebreo "hoy, mañana y siempre".Sin embargo, de regreso a Washington, el mandatario afirmó que "no podemos renunciar a una solución de dos Estados".De acuerdo con Bloomberg, Israel modifica sus planes para la operación terrestre en la Franja de Gaza influenciado por Estados Unidos."Tres altos funcionarios israelíes dijeron bajo condición de anonimato que el papel y la influencia de Estados Unidos en la guerra contra Hamás son más profundos y fuertes que en el pasado", escribe la publicación.La UE no se decide sobre el conflictoLa Unión Europea (UE) está con Israel y debe reconocer el derecho del país a la autodefensa, aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No obstante, puntualizó que "no hay contradicción en solidarizarse con Israel y actuar en favor de las necesidades humanitarias de los palestinos".La eurodiputada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y líder los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, acusó a von der Leyen de olvidar recordarle al primer ministro israelí que "no se puede combatir el crimen con crimen".El diputado español de izquierdas Manu Pineda, que encabeza la delegación del Parlamento Europeo para asuntos palestinos, acudió a la reunión con un pañuelo palestino, una kufiya, que se le pidió que se quitara. Pineda calificó al Gobierno israelí de "régimen" que está "llevando a cabo un genocidio" y convirtiendo la Franja de Gaza en "un nuevo gueto de Varsovia". Por ello, el discurso del diputado fue interrumpido.Rusia tacha de "absolutamente inaceptable" una invasión de Israel en GazaEl 13 de octubre, el jefe de Estado de Rusia, Vladímir Putin, se refirió a las consecuencias que podría tener una invasión de Israel en la Franja de Gaza, calificándola de "absolutamente inaceptable" debido al gran número de víctimas civiles que provocaría.Más recientemente, el subdirector del departamento de información y prensa de la Cancillería rusa, Alexéi Záitsev, declaró que el aumento de la presencia militar extranjera en el área del conflicto palestino-israelí lleva inevitablemente a una escalada, y la confrontación armada puede propagarse a otros países.El diplomático señaló que Moscú aboga por utilizar métodos políticos y diplomáticos en busca de la solución del conflicto palestino-israelí, lanzar un proceso negociador, que tendría por resultado el surgimiento del Estado de Palestina.Además, Záitsev comentó que Rusia condena en los términos más enérgicos los ataques a instalaciones civiles en esta última escalada entre Israel y el grupo Hamás.El mundo islámico condena el plan de invasión israelíSin embargo, existen preocupaciones de que, en caso de la incursión israelí en la Franja de Gaza, el Hizbulá libanés o Irán podrían abrir nuevos frentes en apoyo de Hamás. Así, el ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdollahian, ya amenazó con posibles "medidas preventivas" contra Israel."Si no se detiene la continuación de los crímenes de guerra y el mundo no es testigo de su fin inmediato, se abrirán otros frentes", aseguró a la agencia IRNA. A la pregunta de si Irán entrará en la guerra, el canciller respondió: "Cualquier probabilidad está en la mesa".El jefe del Estado Mayor de Irán, Mohamad Bagheri, también llamó, en una conversación telefónica con el ministro de Defensa de Turquía, Yasar Guler, a tomar "medidas serias" para "prevenir los crímenes del régimen israelí" contra los civiles de Gaza, así como a brindarles ayuda humanitaria, informó la agencia Tasnim.Por su parte, el canciller de Turquía, Hakan Fidan, declaró a los periodistas que había informado a Estados Unidos y a otros socios que, en la actual situación de tensiones israelo-palestinas, "Israel actúa de forma irracional y quiere vengarse"."Todo esto allanará el camino a más tragedias para ellos y para la región. Por eso, nosotros, como partes razonables, debemos dar el mejor consejo posible", afirmó, agregando que ahora Israel está listo para la guerra.El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó su enérgica condena al presunto ataque de Israel contra un hospital en Gaza y lo calificó como otro ejemplo de las "atrocidades" cometidas por el Ejército de ese país contra el enclave palestino.La operación militar del Estado judío en la Franja de Gaza no tiene como objetivo luchar contra Hamás, sino desplazar a los palestinos, afirmó a su vez el presidente de Egipto, Abdel Fattah Sisi, en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en El Cairo. "Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar contra Hamás, sino el desplazamiento de los residentes de la Franja de Gaza", indicó, subrayando que un intento de "reasentar a los palestinos en el Sinaí significaría arrastrar a Egipto al conflicto contra Israel."De acuerdo con el primer Ministro de Irak, Mohamed Sudani, una posible incursión israelí en la Franja de Gaza con una operación terrestre tendría graves consecuencias. En sus palabras, los ciudadanos árabes tienen una percepción muy negativa de los ataques contra los palestinos."Los continuos bombardeos sobre Gaza (...) y los indicios de una operación terrestre están llevando a la región a la locura. La calle islámica y árabe está encendida al ver todos estos crímenes. E ignorar, no tener en cuenta la opinión de la gente corriente, supone una amenaza muy grande para todo el mundo", declaró Sudani durante una sesión plenaria de la Semana Rusa de la Energía.En la mañana del 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel desde la Franja de Gaza. El Ejército israelí informó de miles de cohetes disparados desde el enclave y la infiltración de decenas de palestinos armados en las zonas fronterizas del sur de Israel.En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la Operación Espadas de Hierro. Benjamín Netanyahu en su primera declaración pública sobre el ataque palestino, declaró que el país "está en guerra". En las primeras cuatro oleadas de ataques aéreos, Israel lanzó unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza.De acuerdo con los últimos datos disponibles, la escalada de violencia ha causado más de 1.500 muertos y más de 4.834 heridos en Israel, y más de 3.785 muertos y más de 12.600 heridos en Gaza, así como unos 200 rehenes que Hamás tendría retenidos en el enclave.

