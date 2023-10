https://sputniknews.lat/20231020/la-cupula-de-hierro-de-israel-podria-verse-rebasada-en-caso-de-un-ataque-de-hizbula-1144953588.html

La Cúpula de Hierro de Israel podría verse rebasada en caso de un ataque de Hizbulá

20.10.2023

defensa

israel

cúpula de hierro

eeuu

hizbulá

franja de gaza

hamás

palestina

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

"Si Hizbulá entra en el conflicto en curso, existe un riesgo absoluto de que las defensas de la Cúpula de Hierro se vean desbordadas por el lanzamiento de cohetes", dijo al medio especializado en finanzas el miembro asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) en Washington DC, Shaan Shaikh. Agregó que la organización chií libanesa es el "actor no estatal más fuertemente armado del mundo", con un arsenal grande y diverso de cohetes de artillería no guiados y misiles balísticos, antiaéreos y antitanques. Por su parte, el profesor de ciencias políticas y asuntos internacionales en la Universidad George Washington, Alexander Downes, aseguró que el arsenal de misiles de Hizbulá eclipsa al de Hamás y lo supera en calidad y precisión. La Cúpula de Hierro es un sistema de defensa antiaérea de fabricación israelí diseñado para interceptar y destruir misiles balísticos y proyectiles de artillería disparados a distancias de entre 4 kilómetros y 70 kilómetros.Desarrollada a finales de la década de 2000 por Rafael Advanced Defense Systems, la Cúpula de Hierro se desplegó por primera vez en 2011 y, desde entonces, ha sido utilizada activamente por las Fuerzas de Defensa de Israel para contrarrestar los ataques con cohetes lanzados por militantes palestinos.Una batería de la Cúpula de Hierro suele constar de varias unidades lanzadoras (la carga útil de cada una consta de 20 misiles interceptores), una unidad de radar y una unidad de control. Una de sus características distintivas reside en la capacidad para evaluar las amenazas entrantes e ignorar los misiles y cohetes proyectados para estallar en zonas vacías y no gastar en vano sus municiones.Sin embargo, ahonda Bloomberg, un conflicto más amplio implicaría tomar decisiones difíciles sobre cómo asignar esos recursos para defender a los civiles y a los militares. Esto porque "incluso una pequeña caída en la tasa de interceptación de la Cúpula de Hierro a alrededor de 80% [cuando en realidad es de 90%] significaría que muchos más cohetes pasarían si Hamás u otros inician una ronda de ataques intensos". El investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, Kobi Michael, recordó que una guerra con Hizbulá no será nunca como un conflicto contra el grupo palestino Hamás. Por lo anterior, a decir de Shaikh, es probable que Israel pase de intentar interceptar misiles a intentar destruir los sitios de lanzamiento antes de que sean utilizados. En la mañana del 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes contra Israel desde la Franja de Gaza. El Ejército israelí informó de miles de cohetes disparados desde el enclave y la infiltración de decenas de palestinos armados en las zonas fronterizas del sur de Israel.En respuesta a la agresión de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la Operación Espadas de Hierro y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra". En las primeras cuatro oleadas de ataques aéreos, Israel lanzó unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza.El 13 de octubre, el subjefe de Hizbulá, Naim Qassem, advirtió que la organización chií libanesa está preparada para combatir contra las fuerzas israelíes, y dijo que Hizbulá contribuirá "a la confrontación desde nuestro plan: cuando llegue el momento de cualquier acción, la llevaremos a cabo".Mientras, Tel Aviv sigue realizando ataques aéreos a gran escala en distintos puntos de la Franja de Gaza, mientras decenas de miles tratan de escapar del enclave palestino tras el llamado que hicieron las tropas israelíes a evacuar el norte de Gaza, algo a lo que se ha opuesto la ONU..Según los últimos datos disponibles, la escalada de violencia ha causado más de 1.400 muertos y más de 4.200 heridos en Israel, y más de 3.785 muertos y más de 12.500 heridos en Gaza, así como unos 200 rehenes que Hamás tendría retenidos en el enclave.

israel

eeuu

franja de gaza

palestina

israel, cúpula de hierro, eeuu, hizbulá, franja de gaza, hamás, palestina, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí