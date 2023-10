https://sputniknews.lat/20231022/patricia-bullrich-a-sputnik-el-objetivo-no-es-entrar-al-balotaje-sino-ganar-la-eleccion-1145030309.html

Patricia Bullrich a Sputnik: "El objetivo no es entrar al balotaje, sino ganar la elección"

Patricia Bullrich a Sputnik: "El objetivo no es entrar al balotaje, sino ganar la elección"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio habló tras emitir su voto. La exministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019) se refirió a las... 22.10.2023

Pasado el mediodía, hora local, de una jornada electoral surcada por la incertidumbre, los aspirantes a la presidencia de Argentina terminan de emitir su voto, a la espera de los primeros resultados que se conocerán hacia el anochecer. La macrista Patricia Bullrich, candidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio, se refirió a la meta propuesta por su equipo."El objetivo es no solamente entrar al balotaje, sino ganar la elección", dijo la candidata a pregunta de Sputnik. Rodeada de periodistas que la acompañaron al establecimiento donde votó, la exministra de Seguridad reconoció sentirse "contenta" de haber logrado ganar en la interna opositora ante el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.La candidata opositora se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien minutos antes se desligó de la gestión de Alberto Fernández: "Yo no decido políticas, no fui escuchada", señaló la expresidenta (2007-2015). Según Bullrich, "me parece que es una excusa para no hacerse cargo de lo que ha sido el Gobierno", respondió.Consultada sobre supuestas denuncias por boletas faltantes de Juntos por el Cambio en el interior del país —principalmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires—, Bullrich reconoció que les "han llegado denuncias de gente que dice que faltan boletas".Pasado el mediodía, ya había votado el 44,4% del padrón electoral. En comparación con las elecciones presidenciales del 2019, supone un aumento de 2,4% puntos porcentuales en la participación.

argentina

