https://sputniknews.lat/20231021/argentina-elegira-presidente-en-un-escenario-volatil-y-signado-por-la-incertidumbre-1144986872.html

Argentina elegirá presidente en un escenario volátil y signado por la incertidumbre

Argentina elegirá presidente en un escenario volátil y signado por la incertidumbre

Con Javier Milei como favorito de las encuestas, los argentinos irán a las urnas en un marco radicalmente diferente al que se preveía a principios de año. La... 21.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-21T16:00+0000

2023-10-21T16:00+0000

2023-10-21T16:00+0000

américa latina

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

política

javier milei

sergio massa

patricia bullrich

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/10/1136958936_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fe74d905efaf500efcb4286dfd2bd889.jpg

Entre la víspera de las elecciones primarias del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre, Argentina vivió un drástico cambio de escenario tanto a nivel político como económico. Devaluación, salto en la inflación, y, sobre todo, la irrupción de un outsider como favorito para la Presidencia, a contramano de todas las encuestas.El vendaval que supuso el triunfo del libertario Javier Milei en los comicios preliminares, desplazando a Sergio Massa de Unión por la Patria y a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, reconfiguró un tablero político que hasta el momento auguraba una encarnizada disputa entre las dos coaliciones tradicionales, con La Libertad Avanza relegada a un tercer lugar.A horas de la elección que puede cambiar drásticamente el rumbo del país, la principal incógnita radica en si Milei logrará un triunfo en primera vuelta —cosechando más del 45% de los votos o el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo—, o si deberá esperar a un balotaje. El segundo interrogante, en todo caso, orbita en torno a si la segunda fuerza será la del oficialismo o la de la oposición.Para Carlos Fara, consultor político con más de 30 años de trayectoria, "hasta ahora todo se encamina a un escenario de balotaje, donde Milei aparecería como ya prácticamente clasificado. Resta ver si enfrentaría a Massa o a Bullrich". En entrevista con Sputnik, el especialista subrayó que parte del mérito del candidato de La Libertad Avanza radica en haber logrado mantener la identidad que lo llevó al primer lugar sin caer en errores estratégicos. "Además de arrastrar el efecto positivo del resultado en las primarias, el libertario ha tenido una campaña considerablemente prolija para su poca experiencia en política. Siempre hay que recordar que recién llegó al Congreso en 2021".En el caso del oficialismo, Sergio Massa logró unir a todo el dispositivo gobernante para encarar un desafío que tiene como obstáculo central el hecho de que el candidato sea simultáneamente el ministro de Economía de la inflación récord en 32 años. Apuntalado en las políticas de recuperación del ingreso anunciadas tras las elecciones primarias, el peronista busca fortalecer su perfil centrado en la gestión.De acuerdo con el consultor, "Massa llega con el envión que le brinda la hiperactividad en el anuncio de medidas. Tuvo participaciones aprobadas en los debates presidenciales. De todos modos, la volatilidad cambiaria e inflacionaria es su flanco más débil, y eso puede complicarlo seriamente. Tiene el mérito de haber ordenado a un Gobierno en medio de las dificultades".Quizás, uno de los principales activos del candidato de Unión por la Patria radique en el mismo resultado de los comicios preliminares. Paradójicamente, aunque el Gobierno quedó relegado al tercer lugar, que Milei haya salido primero le abrió la posibilidad al ministro de polarizar directamente con el libertario, relegando a Juntos por el Cambio a una incómoda posición intermedia entre el oficialismo y la oposición radicalizada.La estrategia esgrimida por el equipo de Massa es clara: centralizar la campaña íntegramente en él y en el gobernador de la provincia de Buenos Aires (centro), Axel Kicillof —quien busca la reelección—, prescindiendo incluso del mandatario Alberto Fernández y de su vice, Cristina Fernández de Kirchner, lo cual quedó de manifiesto en el acto de cierre, que no contó con la presencia del binomio presidencial.De acuerdo a Fara, "el ministro necesita ser el protagonista absoluto. No le suma absolutamente nada una aparición del presidente o de la vice en este contexto: debe mostrarse como el único líder capaz de revitalizar al oficialismo para dar vuelta la página".El clima de optimismo que surcó toda la campaña de Juntos por el Cambio hasta el revés de las primarias, parece haber sido trastocado por la victoria de Milei, quien, explica Fara, deja en una posición incómoda a la coalición opositora.Pese a que la campaña luce cuesta arriba para la exministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019), su candidatura aún sobrevive para llegar a una potencial segunda vuelta.Uno de los desafíos prioritarios de la candidata apunta a lograr retener los votos de su adversario en las internas, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, quien exhibía un perfil de mayor moderación.La candidata de Juntos por el Cambio, no obstante, cuenta con una ventaja discursiva que ha explotado hasta el hartazgo: la idea de ser el "cambio posible", a diferencia de Milei. Sus argumentos resultan consistentes: la coalición opositora ganó las elecciones locales en seis provincias importantes, incluso arrebatándoselas al peronismo.En tanto, el partido de Milei optó por no presentar candidatos propios en ningún distrito, lo cual abre el interrogante sobre el grado de gobernabilidad del que dispondría el outsider en caso de hacerse con la Presidencia.Sin embargo, Fara consideró que "el discurso del 'cambio posible' parece quedarse corto ante la necesidad de dar vuelta la elección. Milei, aun con todos los interrogantes que despierta por sus insólitas declaraciones, parece generar una mayor expectativa en el electorado".En la víspera de los comicios pareciera haber una certeza: la política argentina verá una profunda reconfiguración en su estructura. El hecho de que ninguno de los últimos tres presidentes —Cristina Fernández (2007-2015), Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023)— se haya postulado para un nuevo mandato da cuenta de la necesidad de una reformulación de la oferta electoral, independientemente del saldo de las elecciones próximas."Estas elecciones van a implicar una reconfiguración de los actores, como sucedió en otros países de Latinoamérica, donde las fuerzas históricas se ven obligadas a replantear su discurso y liderazgos", concluyó el experto.

https://sputniknews.lat/20231018/ministro-argentino-milei-no-tiene-problema-en-joderle-la-vida-a-la-gente-para-ganar-la-eleccion-1144899701.html

https://sputniknews.lat/20231019/desinformacion-y-falta-de-comunicacion-los-argentinos-estan-confundidos-a-la-hora-de-votar-1144900456.html

https://sputniknews.lat/20231020/esta-en-juego-la-insercion-global-el-posible-impacto-geopolitico-de-las-elecciones-en-argentina-1144945265.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, elecciones generales en argentina (2023), política, javier milei, sergio massa, patricia bullrich, 💬 opinión y análisis